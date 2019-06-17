Мир

Меня это удивляет: главный герой сериала "Чернобыль" от HBO ответил критикам из России

Мегапопулярный во всем мире телевизионный сериал «Чернобыль» от НВО хотят запретить в России. Современные коммунисты РФ обвинили создателей в клевете, считая, что фильм порочит образ советских властей.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший одну из главных ролей в сериале — советского ученого Валерия Легасова- удивлен тем, что Россия проектирует на себя то, что происходило в Советском Союзе, берет на себя решения, которые принимались руководством СССР.

«Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимые страны. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз», — сказал Харрис в интервью «Апострофу».

По его мнению, ведь тогда была другая страна, люди Украины, Беларуси, России жили под руководством совершенно другого правительства.

«Очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это тоже самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30−40-х», — недоумевает актер.

Напомним, академик Легасов стал одним из главных героев сериала «Чернобыль». В последней серии он выступает на суде, где выносят приговор работникам ЧАЭС и обвиняет государство в умалчивании дефектов атомных реакторов, которые, по его мнению, наряду с действиями сотрудников станции привели к катастрофе 1986 года.

В действительности Валерий Легасов занимался расследованием причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Однако после того, как он представил результаты своей работы в Австрии, его не избрали в научно-технический совет. В 1986—1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но Легасов не удостоился этой награды. В 1988 году он покончил с собой, записав перед смертью свои воспоминания на кассеты.

По его мнению, взрыв на ЧАЭС произошёл из-за «десятилетней задержки развития» атомной энергетики в СССР, дефектов реактора, экономии средств и нарушении техники безопасности.

Первый президент СССР Михаил Горбачев опроверг версию создателей сериала HBO «Чернобыль» о том, что он распорядился не награждать академика Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.

Как писали «ФАКТЫ», пятисерийный фильм стал событием мирового уровня. Он возглавил список самых популярных сериалов в истории. Его рейтинг составляет 9,7 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Людмилой Игнатенко, вдовой пожарного Василия Игнатенко, чья история легла в основу сериала «Чернобыль» от HBO.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter