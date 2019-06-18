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Арахис убивает: девушка-аллергик умерла после поцелуя с любимым
В Канаде 20-летняя местная жительница Мириам Мишлен Дюкрэ умерла после того, как поцеловалась со своим молодым человеком. О трагическом случае рассказала ее мать, которая призвала других людей не допускать подобных ошибок, пишет издание Journal De Quebec.
По рассказам женщины, ее 20-летняя дочь страдала от аллергии на арахис, а также от астмы. К несчастью, ее молодой человек не знал о проблемах со здоровьем своей возлюбленной и перед свиданием съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече пара поцеловалась, но вскоре у Мириам начался приступ удушья.
Очень быстро после поцелуя с парнем у Мириам возникли характерные проблемы с дыханием. Узнав о съеденном арахисе, девушка вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место через 8 минут, но состояние Мириам ухудшалось с очень высокой скоростью. Ингалятор для астмы ей не помогал.
По пути в больницу у молодой канадки возникли серьезные осложнения в работе сердца и дыхательной системы. Она скончалась вскоре после прибытия в клинику. Вскрытие выявило у нее тяжелую аннексию головного мозга, которая могла развиться в такой форме только из-за полного прекращения поступления кислорода в головной мозг.
Издание напоминает, что арахис является одним из самых известных пищевых аллергенов. Самым опасным проявлением аллергии на этот продукт является анафилактический шок, возникающий на фоне быстрого и резкого повышения чувствительности организма к попавшему в него аллергену. При этом в связи с резко возрастающей выработкой гистамина образуется отек гортани, затрудняющий дыхание и поступление кислорода в ткани и органы, включая сердце и мозг.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие лекарства чаще дают аллергическую реакцию и как распознать псевдоаллергию.
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