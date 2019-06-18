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Как выглядели настоящие герои сериала «Чернобыль»

11:54 18 июня 2019 95
сериал «Чернобыль»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Сайт adme.ru сравнил фото реальных героев, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и артистов, сыгравших их в нашумевшем пятисерийном сериале «Чернобыль», который в настоящее время занимает первое место в рейтинге мировых сериалов. Премьера первой серии прошла 6 мая этого года.

*Заместитель директора Института атомной энергии имени Курчатова академик Валерий Легасов и актер Джаред Харрис, номинант на премию «Эмми», известный по сериалам «Корона», «Грань» и «Безумцы», еще он сыграл профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».

енеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Давид Денсик

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омандир отделения 6-й пожарной части Припяти Василий Игнатенко и Адам Нагайтис

*Жена Василия Игнатенко Людмила и Джесси Бакли

*Директор ЧАЭС Виктор Брюханов и Кон О’Нил

*Главный инженер ЧАЭС Николай Фомин и Эдриан Роулинс

инистр угольной промышленности СССР Михаил Щадов и Майкл Колган

ачальник ночной смены энергоблока № 4 Александр Акимов и Сэм Тротон

аместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов и Пол Риттер

уководитель воинских подразделений ликвидаторов генерал-майор Николай Тараканов и Ральф Айнесон

тарший инженер управления реактором Леонид Топтунов и Роберт Эммс

аместитель председателя Совета министров Борис Щербина и один из самых известных популярных скандинавских актеров в мире Стеллан Скарсгорд

*Водолазы Алексей Ананенко (Балтазар Бреки Сампер), Валерий Беспалов (Филипп Барантини), Борис Баранов (Оскар Гиз) и трое помощников

Известно, что основой сценария, который написал американец Крейг Мазин, стала книга лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Режиссер всех пяти серий — шведский музыкант, клипмейкер и кинематографист Юхан Ренк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первую серию «Чернобыля» можно будет увидеть сегодня, 18 июня, в 20:45 на канале «1+1».

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