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Как выглядели настоящие герои сериала «Чернобыль»
Сайт adme.ru сравнил фото реальных героев, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и артистов, сыгравших их в нашумевшем пятисерийном сериале «Чернобыль», который в настоящее время занимает первое место в рейтинге мировых сериалов. Премьера первой серии прошла 6 мая этого года.
*Заместитель директора Института атомной энергии имени Курчатова академик Валерий Легасов и актер Джаред Харрис, номинант на премию «Эмми», известный по сериалам «Корона», «Грань» и «Безумцы», еще он сыграл профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».
*Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Давид Денсик
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*Командир отделения 6-й пожарной части Припяти Василий Игнатенко и Адам Нагайтис
*Жена Василия Игнатенко Людмила и Джесси Бакли
*Директор ЧАЭС Виктор Брюханов и Кон О’Нил
*Главный инженер ЧАЭС Николай Фомин и Эдриан Роулинс
*Министр угольной промышленности СССР Михаил Щадов и Майкл Колган
*Начальник ночной смены энергоблока № 4 Александр Акимов и Сэм Тротон
*Заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов и Пол Риттер
*Руководитель воинских подразделений ликвидаторов генерал-майор Николай Тараканов и Ральф Айнесон
*Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов и Роберт Эммс
*Заместитель председателя Совета министров Борис Щербина и один из самых известных популярных скандинавских актеров в мире Стеллан Скарсгорд
*Водолазы Алексей Ананенко (Балтазар Бреки Сампер), Валерий Беспалов (Филипп Барантини), Борис Баранов (Оскар Гиз) и трое помощников
Известно, что основой сценария, который написал американец Крейг Мазин, стала книга лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Режиссер всех пяти серий — шведский музыкант, клипмейкер и кинематографист Юхан Ренк.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первую серию «Чернобыля» можно будет увидеть сегодня, 18 июня, в 20:45 на канале «1+1».
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