Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: появились фото и видео с места трагедии

Происшествия

В сети опубликовали видео с места убийства в Одесской области 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня в ходе поисков 11-летней Даши Лукьяненко полицейские нашли тело девочки в выгребной яме на территории того же домовладения поселка, где местные ранее слышали крики. Поисковая группа заходила в этот же двор в первый день поисков, но тогда не обнаружила там ребенка.

В убийстве девочки подозревается ее 25-летний сосед. Мужчину допрашивали два дня, но он не признавался в содеянном до тех пор, пока соответствующие показания не дала его соседка. Позднее он все же сознался в совершении преступления.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что подозреваемый в убийстве также возможно изнасиловал девочку перед смертью.

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