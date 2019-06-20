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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: появились фото и видео с места трагедии
В сети опубликовали видео с места убийства в Одесской области 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.
Как писали «ФАКТЫ», 19 июня в ходе поисков 11-летней Даши Лукьяненко полицейские нашли тело девочки в выгребной яме на территории того же домовладения поселка, где местные ранее слышали крики. Поисковая группа заходила в этот же двор в первый день поисков, но тогда не обнаружила там ребенка.
В убийстве девочки подозревается ее 25-летний сосед. Мужчину допрашивали два дня, но он не признавался в содеянном до тех пор, пока соответствующие показания не дала его соседка. Позднее он все же сознался в совершении преступления.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что подозреваемый в убийстве также возможно изнасиловал девочку перед смертью.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.