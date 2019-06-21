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Пользовательница соцсети Twitter из Великобритании Амелия Перрин поделилась фотографиями фарфоровым фигурок под названием «Молодые члены королевской семьи», продающихся в сети американских магазинов TK Maxx. Композиция из трех статуэток высотой 15 сантиметров и стоимостью 76 долларов изображает Кейт Миддлтон с ее старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Прототипом для этого «шедевра» послужила семейная фотография, которую Кембриджи опубликовали в 2015 году. Младший ребенок супругов принц Луи тогда еще не родился. А вот почему отсутствует фарфоровый принц Уильям — непонятно.

Амелия говорит, что это, пожалуй, «самая худшая вещь из всех, что она когда-либо видела». Пользователи сети с ней согласны. Британцы пришли в ужас от такой трактовки внешности их любимцев. «Нет ничего общего», «Это же просто издевательство», «Дорого и жутко. Жутко дорого», — писали в комментариях.

Выяснилось, впрочем, что изначально цена была еще выше. Статуэтку герцогини с детьми создала английская компания Royal Doulton, которая производит посуду и сувенирную продукцию. Изначально произведение продавалось на сайте фирмы по цене 300 долларов.

«Фигурки сделаны вручную и расписаны умелыми художниками по керамике… Веселый дух и счастливые личности королевской семьи отображаются в этой статуэтке», — говорилось в сопровождающем тексте.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», брат Кейт Миддлтон стал жертвой воров.

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