Прямая линия с Путиным: в сети указали на явный прокол пропагандистов

Мир

В четверг, 20 июня, в Москве в здании Гостиного двора началась 17 прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, который в последнее время катастрофически теряет свой рейтинг.

Отмечается, что как и в прошлом году, в прямой эфир выйдут российские министры и губернаторы, к которым Путин будет обращаться за пояснениями.

Как сообщают российские СМИ, повестка будет, в основном, посвящена внутренним проблемам России — уровень жизни, доходов, здравоохранение, дороги, ветхое и аварийное жилье, нехватка мест в школах и детских садах, долевое строительство и социальные выплаты.

О том, как задают вопросы президенту в прямом эфире и что на самом деле представляет собой «прямая линия» написал в Twitter пользователь Igor Chelotkanov, назвав прямую линию Путина «лучшим шоу».

В его посте говорится, что при подготовке вопроса, связанного с медобслуживанием россиян, журналистская группа приехала в одну из больниц. Съемка началась, журналист сказала: «Мы вот сейчас у больницы, приехали сюда абсолютно без предупреждения». А спустя некоторое время на камеру прозвучало: «Сейчас найдём кабинет заведующей, здесь стандартная планировка, мы уже были тут вчера».

Кроме того, во время трансляции «Прямой линии» на экран выводятся явно недоброжелательные пожелания для Путина.

Большинство россиян не надеются услышать от своего президента что-то значимое, кроме обычных обтекаемых фраз и призывов. В соцсети упорно твердят о «лапше», которую будут опять вешать на уши соотечественникам. Еще до начала прямой линии в интернете появились карикатуры и фотожабы на сегодняшнее «шоу» с Путиным.

Как писали «ФАКТЫ», во время подготовки к прямой линии хозяин Кремля должен был ознакомиться с огромной стопкой бумаг с какой-то информацией. В сети тут же предположили, что именно так Путин пользуется интернетом, который вообще намерен ограничить в России.

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