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На это будет смотреть весь мир: Зеленскому дали важный совет накануне встречи с Путиным
Во время возможной встречи в Беларуси на «Европейских играх-2019» президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть максимально сдержанным с президентом РФ Владимиром Путиным. Ему стоит заранее обдумать свою мимику и жесты. Так считает политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, несмотря на то что эта встреча, если она состоится, будет не официальной, украинской стороне нужно к ней очень хорошо подготовиться. Ведь вокруг будет огромное количество фотокорреспондентов, которые будут ловить каждый взгляд, улыбку, поворот головы, поведение обоих руководителей стран.
«Любой жест или улыбку Зеленского они могут истолковать в свою пользу. В прессе будет обсуждаться каждый жест. Ну, это понятно. Между нашими странами военный конфликт», — отмечает Мусиенко.
По его словам, встреча, если и состоится, не будет плодотворной. Президенты могут просто пожать друг другу руки. Но даже к таким спонтанным встречам нужно готовиться основательно, напоминает политолог.
Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что намерен при встрече с Путиным поднять вопрос о возвращении оккупированных Россией территорий под контроль Украины.
Как писали «ФАКТЫ», Путин не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. В Москве также заявили, что предпочитают повременить с гипотетической встречей Путина и Зеленского, пока последний не озвучит четко свою политическую позицию.
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