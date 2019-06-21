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Влюбленная Ани Лорак похвасталась стройной фигурой (фото)
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила новый роман, похвасталась стройной фигурой. Влюбленность явно пошла на пользу 40-летней певице. На всех новых фото она счастлива, улыбается и излучает позитив.
На новом снимке в Instagram звезда стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее тонкую талию и стройную фигуру.
«Загляни в своё сердце — там ответы на все вопросы», — загадочно подписала Каролина.
Поклонники пришли в восторг от нового снимка и засыпали певицу комплиментами.
«Вы ж мой эталон Ани! Какая стать, какая грация! Восхищаюсь вашей фигурой», «Идеал женской красоты. Прекрасна…», «Законно быть такой шикарной?», «Какая же вы шикарная! Невероятная фигура, вы прекрасна. Богиня!», — пишут в комментариях.
Напомним, Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram романтичное фото с 26-летним саун-продюсером Егором Глебом, чем спровоцировала слухи о романе. Пара официально не комментирует отношения, но сама Каролина делает неоднозначные посты со словами «я в любви» и говорит, что она снова счастлива.
Ее новый избранник родом из Киева, он был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), которая родила ему сына.
«ФАКТЫ» писали о том, что TAYANNA рассказала правду о новом возлюбленном Ани Лорак.
Ранее поклонники раскритиковали Ани Лорак за короткие рваные шорты.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?