Влюбленная Ани Лорак похвасталась стройной фигурой (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила новый роман, похвасталась стройной фигурой. Влюбленность явно пошла на пользу 40-летней певице. На всех новых фото она счастлива, улыбается и излучает позитив.

На новом снимке в Instagram звезда стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее тонкую талию и стройную фигуру.

«Загляни в своё сердце — там ответы на все вопросы», — загадочно подписала Каролина.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка и засыпали певицу комплиментами.

«Вы ж мой эталон Ани! Какая стать, какая грация! Восхищаюсь вашей фигурой», «Идеал женской красоты. Прекрасна…», «Законно быть такой шикарной?», «Какая же вы шикарная! Невероятная фигура, вы прекрасна. Богиня!», — пишут в комментариях.

Напомним, Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram романтичное фото с 26-летним саун-продюсером Егором Глебом, чем спровоцировала слухи о романе. Пара официально не комментирует отношения, но сама Каролина делает неоднозначные посты со словами «я в любви» и говорит, что она снова счастлива.

Ее новый избранник родом из Киева, он был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), которая родила ему сына.

«ФАКТЫ» писали о том, что TAYANNA рассказала правду о новом возлюбленном Ани Лорак.

Ранее поклонники раскритиковали Ани Лорак за короткие рваные шорты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter