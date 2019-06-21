Рака ждет чудо, а Рыб — искушение: гороскоп на неделю

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Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака
ОВЕН. То, что еще недавно казалось несбыточной мечтой, вполне может произойти в ближайшее время, так что будьте готовы к переменам в своей жизни. На личном фронте не исключены любовные приключения, однако не стоит терять голову.
ТЕЛЕЦ. Ваши запросы возрастают. Это означает, что вы должны быть жестче и требовательнее к самому себе. Звезды не рекомендуют планировать на предстоящий период финансовые вопросы, лучше заняться чем-то менее рискованным.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к тому, что придется пойти на компромисс в важном деле, хотя вы были почти уверены в том, что подобное невозможно. Имеете все шансы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.
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РАК. Весьма вероятно, что неожиданная ситуация, в которой окажетесь, изменит течение дел в лучшую сторону. Это лишний раз подтверждает, что чудеса на свете все-таки бывают. Проявите дополнительную заботу о детях и родственниках старшего возраста.
ЛЕВ. Излишняя эмоциональность далеко не всегда бывает оправданна, в чем вы убедитесь на личном опыте. Не торопитесь доверять малознакомым людям какие-то секреты и планы на будущее. Скоропалительные решения не принесут ожидаемого результата.
ДЕВА. Не оглядывайтесь назад, живите настоящим -- и тогда никакие непредвиденные обстоятельства не застанут вас врасплох. Прежде чем выступить с критикой в адрес коллег, хорошо подумайте, чем это может обернуться для вас.
ВЕСЫ. Имеете все шансы для того, чтобы отлично зарекомендовать себя в трудовом коллективе, прослыв ярким, неординарным человеком. Любая мелочь может оказаться существенной, поэтому игнорировать ее не стоит. Избегайте опрометчивых решений.
СКОРПИОН. На отношение к профессиональной деятельности следует обращать больше внимания, поскольку от этого зависит и материальное вознаграждение. Старайтесь не хвататься за множество вопросов сразу, сосредоточьтесь на чем-то самом главном.
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СТРЕЛЕЦ. Решать проблемы с помощью силы и создания конфликтных ситуаций -- один из худших вариантов. Вам явно не стоит прибегать к подобному. Чтобы сделать выбор, необходимо действовать спокойно, обдуманно, полагаясь на собственную интуицию.
КОЗЕРОГ. Достаточно продуктивный период ожидает вас. Чем активнее, гибче и дипломатичнее будете себя проявлять, тем лучших результатов достигнете. Прекрасное время для тех, кто решил дать бой вредным привычкам.
ВОДОЛЕЙ. Не исключена опасность повторить собственные ошибки. Поэтому, приступая к новому делу, проанализируйте все свои упущения и недоработки. Прекрасный период для тех, кто хочет заняться изучением иностранных языков.
РЫБЫ. Не позволяйте искушению сбить вас с пути истинного. Придерживайтесь установленных норм и правил поведения. Принимая решение, посоветуйтесь с близкими или друзьями, которым доверяете.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»