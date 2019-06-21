Общество и люди

Филарет уволил наместника монастыря, который не пришел на его "Собор" (фото)

Бывший патриарх УПЦ КП Филарет, который в последнее время заявил о возобновлении действия Киевского патриархата с собой во главе, издал распоряжение освободить наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша).

Как сообщает BBC News Украина, вместо Макария Филарет хочет назначить архимандритом Андрея (Маруцака), который был в монастыре насельником.

Архимандрит Макарий

Причина в том, что наместник монастыря Макарий не участвовал в так называемом соборе Киевского патриархата, а отец Андрей был на «Соборе» и получил от Филарета обещание о рукоположении в епископы.

В пятницу, 21 июня, группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в монастырь и привезла два документа — приказ Филарета об увольнении наместника Макария и приказ о назначении на его место отца Андрея.

Отец Андрей

Архимандрит Макарий и племянница Филарета Елена Денисенко (приехала в монастырь вместе с отцом Андреем)

Отметим, сейчас Филарет является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в его подчинении находится монастырь. Представители Филарета обвинили архимандрита Макария в захвате монастыря.

На место вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт рейдерства».

В свою очередь наместник Макарий сказал журналистам: «Мы не идем в скол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря».

Во время разбирательства в монастыре присутствовали десятки людей — представители обеих сторон и несколько нарядов полиции, на улице дежурит автобус с правоохранителями.

Отметим, ранее Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней. 20 июня монахи вместе с наместником из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение. За это решение проголосовали все, кроме архимандрита Андрея.

По данным издания, митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом. Сейчас на месте работают юристы обеих сторон и полиция.

Макарий отказывается передать руководство. Назначенный Филаретом наместник Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.

Как сообщали «ФАКТЫ», 20 июня в Киеве на собрании сторонников бывшего патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (1995−2018 гг.), которое состоялось во Владимирском соборе, являющемся кафедральным храмом киевской епархии ПЦУ, приняли решение отказаться от Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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