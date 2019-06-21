- 19:09 Сила в плавках: в центре Львова прошел необычный флешмоб
- 19:03 Жатва в огне: из-за брошенной спички выгорело 8 гектаров пшеницы
- 18:49 Избиение журналиста на «Барабашово» в Харькове: стало известно о новых подозреваемых
- 18:48 Представитель Госдепа США по вопросам энергоресурсов прибыл в Киев накануне запуска энергорынка
- 18:45 Филарет уволил наместника монастыря, который не пришел на его "Собор"
- 18:35 «Сила права» выиграла суд против России
- 18:20 В Черкассах простились с убитым журналистом Вадимом Комаровым
- 18:05 Убийство 11-летней девочки под Одессой: подозреваемого отправили в СИЗО
- 17:52 В Украине испытали боевую часть ракетного комплекса "Нептун": впечатляющие фото и видео
- 17:50 Стало известно, что Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 37-летие
- 17:46 Пытали и кормили психотропами: на Волыни разоблачили «реабилитационный центр»
- 17:40 155 км/час на спидометре и пачка сигарет: Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто
Филарет уволил наместника монастыря, который не пришел на его "Собор" (фото)
Бывший патриарх УПЦ КП Филарет, который в последнее время заявил о возобновлении действия Киевского патриархата с собой во главе, издал распоряжение освободить наместника Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша).
Как сообщает BBC News Украина, вместо Макария Филарет хочет назначить архимандритом Андрея (Маруцака), который был в монастыре насельником.
Архимандрит Макарий
Причина в том, что наместник монастыря Макарий не участвовал в так называемом соборе Киевского патриархата, а отец Андрей был на «Соборе» и получил от Филарета обещание о рукоположении в епископы.
В пятницу, 21 июня, группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в монастырь и привезла два документа — приказ Филарета об увольнении наместника Макария и приказ о назначении на его место отца Андрея.
Отец Андрей
Архимандрит Макарий и племянница Филарета Елена Денисенко (приехала в монастырь вместе с отцом Андреем)
Отметим, сейчас Филарет является руководителем Киевской епархии ПЦУ и в его подчинении находится монастырь. Представители Филарета обвинили архимандрита Макария в захвате монастыря.
На место вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт рейдерства».
В свою очередь наместник Макарий сказал журналистам: «Мы не идем в скол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря».
Во время разбирательства в монастыре присутствовали десятки людей — представители обеих сторон и несколько нарядов полиции, на улице дежурит автобус с правоохранителями.
Отметим, ранее Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней. 20 июня монахи вместе с наместником из-за действий Филарета приняли решение и обратились к митрополиту Епифания о переходе монастыря в его подчинение. За это решение проголосовали все, кроме архимандрита Андрея.
По данным издания, митрополит Епифаний принял монастырь и издал указ об этом. Сейчас на месте работают юристы обеих сторон и полиция.
Макарий отказывается передать руководство. Назначенный Филаретом наместник Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.
Как сообщали «ФАКТЫ», 20 июня в Киеве на собрании сторонников бывшего патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (1995−2018 гг.), которое состоялось во Владимирском соборе, являющемся кафедральным храмом киевской епархии ПЦУ, приняли решение отказаться от Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.