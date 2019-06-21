Шоу-бизнес

К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло

Продюсер Бари Алибасов и его диетолог одновременно вызвали к его дому два наряда полиции. Как стало известно телеканалу «360», диетолог Марият Мухина, которая давала Алибасову рекомендации по диете, необходимой после лечения, заявила, что ее пациента силой удерживали в квартире.

В свою очередь Алибасов пожаловался на Мухину, назвав ее шарлатанкой, а не его лечащим врачом.

Есть данные о том, что диетолог даже стала участницей потасовки в ходе конфликта, однако подробности не известны. О самом факте потасовки журналистам сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов ответил на вопросы анкеты «ФАКТОВ». В частности он заявил о важности того, чтобы в трудные минуты рядом были люди, которые готовы протянуть руку помощи.

«Это должны быть профессионалы, потому что иногда рука помощи, если ее протягивает такой же депрессивный человек, может оказаться камнем, который способен утянуть на дно», — сказал он.

Напомним, Бари Алибасов отравился жидкостью для промывки труб и получил химические ожоги внутренних органов. После пяти дней комы он пришел в себя, но перестал узнавать близких.

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