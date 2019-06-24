Политика

Стало известно, встретится ли Зеленский с Путиным на саммите G20

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Японии на саммите «Большой двадцатки», о которой говорил ранее глава украинского МИДа Павел Климкин, не состоится. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, в графике Владимира Зеленского нет визита в Осаку.

В Москве также оценили вероятность встречи Путина с Зеленским на саммите G20, отметив что в графике главы Кремля то мероприятие не запланировано.

Ранее предполагалось, что Путин и Зеленский впрервые увидятся на открытии Европейских игр в Минске. Но за день до этого стало ясно, что в Беларусь украинский президент не собирается.

Между тем, в Японии на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

Напомним, политические эксперты в комментарии «ФАКТАМ» дали советы Зеленскому, как вести себя на встрече с Путиным, если такая состоится. Они отметили, что будет обсуждаться каждый взгляд, жест и улыбка, а фотографии с мероприятия могут использоваться для пропагандистских вбросов.

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