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В Киеве на Шулявке "разобрались" с киосками (фото)
В Киеве, в районе реконструкции Шулявского моста, где временно перекрывали движение транспорта по проспекту Победы, из подземного перехода через проспект убрали все киоски и торговцев.
Об этом в социальных сетях сообщает ресурс «Типичный Киев». На его страничке в Facebook опубликованы фотографии из перехода, который приводят в порядок коммунальщики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», работы в районе станции метро «Шулявская» в Киеве, где идет масштабная реконструкция путепровода, сняли с дрона.
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