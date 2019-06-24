Общество и люди

В Киеве на Шулявке "разобрались" с киосками (фото)

В Киеве, в районе реконструкции Шулявского моста, где временно перекрывали движение транспорта по проспекту Победы, из подземного перехода через проспект убрали все киоски и торговцев.

Об этом в социальных сетях сообщает ресурс «Типичный Киев». На его страничке в Facebook опубликованы фотографии из перехода, который приводят в порядок коммунальщики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», работы в районе станции метро «Шулявская» в Киеве, где идет масштабная реконструкция путепровода, сняли с дрона.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter