Осиротевшей дочери Началовой придется судиться за квартиру

Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой очень тяжело переживает смерть мамы и все еще не может поверить в случившееся. Но Вера еще даже не подозревает, какие проблемы ждут ее впереди. Как пишет российское издание «Стархит», наследнице придется судиться за квартиру, поскольку перед смертью у певицы возникли проблемы с разделом имущества. На часть ее квартиры претендовал не только бывший муж, хоккеист Александр Фролов, но и инвестиционная компания. Пока процесс приостановлен.

Квартира площадью 167 квадратных метров в «Кутузовской Ривьере», в которой проживала Юлия с дочерью, досталась ей от первого мужа, отца девочки, бывшего футболиста Евгения Алдонина. Как утверждает Фролов, он выкупил у Началовой часть квартиры. Но в августе 2018 года певица обратилась в Никулинский суд Москвы с заявлением признать эту сделку недействительной. Свои претензии на квартиру в декабре 2018 года неожиданно заявила и нижегородская компания «Весенние инвестиции» и подала иск на Началову и Фролова. Организация потребовала деньги, которые полагаются ей за часть квартиры.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги ложатся на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — прокомментировал юрист Максим Суров.

Сейчас пока не ясно, с кем будет жить девочка -с бабушкой и дедушкой, или с отцом и его новой семьей. Евгений говорит, что они с родственниками стараются сделать все возможное, чтобы дочка легче пережила трагедию.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта из-за заражения крови, котороеспровоцировала рана на ноге и хронические заболевания. Похороны певицы состоятся 21 марта в Москве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бойфренд Юлии Началовой Вячеслав Кудря тяжело переживает потерю любимой.

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