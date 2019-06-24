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Погиб во время боевого задания: на Донбассе нашли тело бойца ВСУ (фото)
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные нашли тело бойца, погибшего во время выполнения боевого задания 22 июня. Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Тело погибшего воина обнаружили бойцы 24-й механизированной бригады. Он погиб в районе Еленовки в Донецкой области.
По информации ТСН, погибший — 30-летний Анатолий Сорочинский с позывным «Жмурик». Парень родом из Львова, на войну ушел добровольцем. В 2015 году служил в «Айдаре», сейчас воевал в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого.
Боец подорвался на противопехотной мине около 18:00. Для того, чтобы вывезти тело из опасной зоны, была задействована поисковая группа из 7 человек. СЦКК и ОБСЕ согласовали трехдневный режим тишины, но это время не понадобилось — парня нашли за час.
«Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского героя», — сказано в сообщении штаба ООС.
Как писали «ФАКТЫ», 19 июня под Новотроицким в Луганской области погиб украинский морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Тогда российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных,
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