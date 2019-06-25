"Не*рен идти в политику": Гриценко нагрубил Вакарчуку в прямом эфире (видео)

Украина

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в эфире передачи «Свобода слова» сказал главе получившему шанс попасть в Верховную Раду «Голоса» Святославу Вакарчуку, что людям, не умеющим оперировать фактами и цифрами нечего делать в политике.

Так, Святослав Вакарчук посетовал на то, что часто представители различных политсил «поливают друг друга г. ном» в эфире и назвал это «старой политикой, добавив, что его партия собирается эту традицию изменить.

В ответ Анатолий Гриценко призвал Вакарчука и компанию «не становиться коммунистами». «Никакого г. на нет, идет оперирование фактами», — сказал Гриценко и добавил: «Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, не. рен идти в политику».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный телеведущий Сергей Притула, решивший идти на выборах в Верховную Раду вместе с Вакарчуком, заявил, что на него после этого обрушились тонны грязи, которых не было за 14 лет в шоу-бизнесе.

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