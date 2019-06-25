53-летний Виктор Павлик ушел от жены к 25-летней фанатке (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Виктор Павлик, который намеревался идти в политику, ошарашил поклонников неожиданной новостью — он развелся с женой Ларисой и ушел к молодой возлюбленной. Некоторые СМИ опубликовали и первое интервью с 25-летней Екатериной Репяховой, которая является концертным директором артиста.

На странице Катерины в Instagram действительно много фото с Виктором, они вместе путешествуют, отдыхают, отмечали 25-летие Кати в кругу друзей и родственников девушки. На снимках пара не скрывает отношений, везде в обнимку и счастливо улыбается.

«Самое дорогое, что есть в моей жизни», — подписала девушка фото с мамой и с любимым.

Чтобы узнать информацию из первых уст, «ФАКТЫ» связались с Виктором Павликом. Он подтвердил роман с Катериной. В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» Виктор Павлик признался, что у него действительно роман с Екатериной. Они уже три с половиной года вместе, но скрывали свои отношения, чтобы не ранить близких Виктора — жену и сына Павлика, которому довелось бороться со страшной болезнью.

«Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы», — сказал Виктор Павлик «ФАКТАМ».

Катерина оказалась более многословной. Девушка призналась, что они не скрывали, а просто не афишировали свои чувства и роман, чтобы не вызывать лишних разговоров. Близким и так было непросто принять их отношения. Все-таки, разница в возрасте, семья Виктора…

«Сначала Виктор ушел из дома, долго не разводился — все это было болезненно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Поэтому мы ждали, пока все созреют, чтобы всем было проще. Так это длилось больше года. Когда уже Виктор поехал разводиться с супругой, то все уже проходило дружно: с шутками и смехом. Сейчас они в прекрасных отношениях, они общаются. Все мирно, все хорошо. Я, понятное дело, с бывшей женой не общаюсь, ну и с младшим сыном тоже. С Кристиной и Сашей мы поддерживаем хорошие отношения», — рассказала «ФАКТАМ» Катерина.

Девушка говорит, что с детства является фанаткой артиста. Первый раз встретилась с кумиром, когда ей было лет 7. Тогда она отдыхала в Трускавце с мамой, куда певец приезжал с концертами. Девушка обожала творчество Виктора Павлика и однажды решилась положить ему записку в букет, в которой восхищалась его творчеством и талантом. Тогда она даже представить не могла, что когда-то у нее будут отношения с артистом.

Все решил случай. Оказалось, что они остановились в одной гостинице, в соседних номерах. Обменялись контактами, начали общаться в социальной сети, изредка встречались. Потом Катя стала концертным директором артиста. Вскоре рабочие отношения переросли в более глубокие.

«В один день он просто взял и переехал ко мне. Тогда я уже задумалась, все ли я правильно делаю. Привез все свои костюмы, награды в мою маленькую квартирку. Я полностью приняла образ жизни Виктора — отдалась концертной деятельности и творческой части его жизни. Все взяла в свои руки и стало проще, потому что раньше у него была своя жизнь, у меня — своя. Теперь это стало делом семейным, можно сказать. Так и живем — на колесах», — говорит Катерина.

Если вспомнить биографию Виктора Павлика — то он еще тот ловелас. За плечами у артиста три брака и трое детей. Впервые он женился в 18 лет на девушке Лиде, которая вскоре родила ему сына Александра. Но этот брак долго не продержался. Новой супругой Павлика стала Светлана, которая подарила ему дочь Кристину. Но и этот брак дал трещину. С приходом популярности Виктор пользовался все большим успехом у женщин и вскоре закрутил роман с танцовщицей Ларисой, которая и стала его третьей женой. Она родила ему сына Павла, которому сейчас 19 лет. Парень борется с онкологическим заболеванием. После лечения в Израиле он пошел на поправку.

Оформлять новые отношения артист пока не спешит. Говорит, всему свое время. Если и решиться на такой шаг, то точно не будет афишировать это.

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