Происшествия

Под Винницей исчезла 11-летняя девочка: что об этом известно (фото)

Полиция Винницкой области разыскивает без вести пропавшую Макарову Ангелину, которая 16 июня около 11:50 ушла из дома в г. Калиновка и до сих пор не вернулась.

Как сообщили в областном главке, 11-летнюю девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13:00. Она была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель.

Полиция просит всех, кто видел ребенка или знает о ее местонахождении, звонить на линию «102».

Напомним, правоохранители, нацгвардейцы, волонтеры и местные жители с 13 июня ищут 11-летнюю Дашу Лукьяненко, которая пропала в Ивановском районе Одесской области. А тем временем мошенники пытаются нажиться на горе родителей, требуя с них выкуп в 10 тысяч долларов за пропавшую девочку.

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