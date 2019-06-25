Общество и люди

Жизнь идет по самому краю: в Днепре спасают тяжело раненного на Донбассе бойца

В знаменитой днепровской больнице им. Мечникова врачи третьи сутки не отходят от украинского солдата, получившего минно-взрывное ранение возле Марьинки (Донецкая область).

Как сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook, 35-летнего черкасчанина Александра доставили в Мечникова с тяжелой контузией, перебитыми костями рук, десятками осколочных ранений. Лицо сгорело, размозженный правый глаз. Он был крайне тяжелый. Сегодня с утра наметилась положительная динамика. Парень уже самостоятельно стал дышать.

«Только утром появились маленькие проблески того, что он начнет поправляться. Мы недавно сняли с него аппарат искусственной вентиляции легких. Он начал дышать самостоятельно, однако у него настолько тяжелое состояние, он говорить не может: только кивками головы отвечает нам „да“ или „нет“. Также он почти не помнит ситуацию, но мы все надеемся, что сознание вернется», — рассказал Рыженко журналистам.

По его словам, солдату еще предстоят операции травматологов, нейрохирургов, лор и челюстно-лицевых хирургов.

Ранее главврач знаменитой клиники Сергей Рыженко рассказал об уникальной операции, которую провели 48-летнему бойцу ВСУ Роману. Пуля попала воину в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре состоялась свадьба 24-летнего Александра Беспалова из Николаева и его девушки Анны. Перед этим тяжело раненый на Донбассе Александр только на днях вышел из комы. Свидетелями молодые просили быть медиков, спасших жизнь Александру.

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