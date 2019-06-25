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Дефицит кадров: в "армию ДНР" набирают ранее судимых
О том, что в «армию» так называемой «ДНР» боевики набирают ранее судимых, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») .
Он написал в Facebook: «В последнее время представители российско-оккупационных войск применяют все методы агитации на службу в «дырляндии», и опубликовал фото типичного объявления (таких в оккупированном Донецке полно — на столбах, в подъездах домов, на входах в магазины
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«Но в большинстве своем местные жители уже разочарованы идеями «русского мира», они не хотят вступать в ряды «200-й бригады», — иронизирует офицер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети показали видео очередного безумия с участием детей в Донецке.
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