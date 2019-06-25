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Политика

Донецкие пропагандисты признали провал паспортной аферы Путина на Донбассе

19:24 25 июня 2019 190
Паспорт России
Инф. «ФАКТОВ»

Пропагандисты террористов «ДНР» заявили о большом провале политики Кремля на оккупированной территории Донбасса. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Народная Правда — Донбасс», который поддерживает боевиков.

Так, боевики «ДНР» утверждают, что по состоянию на 20 июня было принято почти 10 тысяч пакетов на получение гражданства РФ. При этом паспорта получили только 200 человек.

Таким образом, если подача документов на получение гражданства и выдача российских паспортов будут продолжаться в этом темпе, то на паспортизацию оккупированных территорий понадобится 29 лет — только к 2048 году каждый житель оккупированной территории Донецкой области получит паспорт РФ.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Ростовской области России жителям оккупированного Донбасса начали выдавать российские паспорта.

В CША заявили, что не намерены признавать российские паспорта, выданные на Донбассе и в Крыму.

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