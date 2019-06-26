Деньги решают все: предательское решение ПАСЕ изобразили меткой карикатурой

Украина

Украинский художник Андрей Петренко отозвался на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть право голоса делегации России, которая, попав под санкции за аннексию украинского Крыма, не выполнила ни одного решения ПАСЕ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская делегация, обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ, проголосовала за прекращение работы в ПАСЕ, Это решение касается участия в работе сессии, за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Тем временем в украинском МИДе приняли решение об отзыве посла Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрия Кулебы. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Совет Европы потерял доверие, а из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера.

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