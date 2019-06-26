Общество и люди

В Мариуполе дети помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку: в сети показали фото героев

В Мариуполе патрульные полицейские вручили благодарности и памятные подарки мальчикам, которые помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю школьницу.

Напомним, полиции удалось предотвратить изнасилование ребенка. Даня, Никита и Андрей стали очевидцами того, как злоумышленник затащил девочку в угол и пытался изнасиловать. Не теряя времени, друзья сразу позвонил в полицию. Через несколько минут ребенка спасли патрульные.

Ребята рассказали, что быстро среагировать им помогли постоянные занятия со школьным офицером полиции, которая неоднократно общалась со школьниками на тему безопасности ребенка.

Юным героям полицейские показали свои «тайные комнаты» — кабинет дежурных, IT-отдел, где хранятся другие «глаза и уши» патрульных — боди-камеры, спортивный зал. Ребята примерили амуницию патрульных.

Завершилась экскурсия сладким сюрпризом — накануне дня рождения Дани инспекторы угостили малышей тортом.

«Гордимся поступком ребят, искренне благодарим родителей за воспитание. С таким молодым поколением нас ждут хорошие перемены в будущем!», — отметили в полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время педофилы активизировались по всей Украине. В Луцке сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего местного жителя, который совершал развратные действия в отношении маленького ребенка. Под Одессой посадили на 7 лет педофила, развращавшего 9-летнего ребенка. За изнасилование 7-летней девочки арестован ранее дважды судимый житель Херсонщины.

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