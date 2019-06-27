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Внеочередные выборы в Раду: стало известно, какими будут новые избирательные бюллетени
Вчера, 26 июня, на заседании Центральной избирательной комиссии были утверждены форма, цвет и текст избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
Уточняется, что Центризбирком принял два постановления относительно формы, цвета и текста избирательных бюллетеней: для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и для голосования в одномандатных избирательных округах (ОИО). Они будут голубовато-серого и песочного цвета соответственно.
Кроме того, установлено, что размер избирательных бюллетеней для голосования в ОИО зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах. Согласно решению, бюллетени изготовляются по размеру: до 6 кандидатов — 200 на 200 мм, до 11 — 200 на 300 мм, до 18 — 200 на 400 мм, до 33 (кандидатов) — 200 на 600 мм, до 50 — 200 на 800 мм, до 60 — 200 на 900 мм.
Согласно второму постановлению, размер бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе составит 200 на 600 мм.
В соответствии с обоими постановлениями, текст избирательного бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые меняют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, что проявляется на обратном листе избирательного бюллетеня.
Избирательные бюллетени напечатают с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
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