Во время страшной аварии в Польше украинец спас из горящих машин 4 человек: как это было

Происшествия

Автокатастрофа, в результате которой загорелись сразу шесть машин, произошла возле польского города Щецин Западнопоморского воеводства. Проезжавший мимо 48-летний Андрей Сыроватский не задумываясь бросился на помощь заблокированным в горящих авто людям. Андрей вытащил из машин двух женщин и двух детей. Успел сделать это за несколько минут до того, как автомобили взорвались. В результате этой страшной аварии погибли шесть человек. Но четверых благодаря оперативным действиям Андрея Сыроватского удалось спасти. Несколько дней назад польские власти наградили украинца за его мужественный поступок. Маршал Западнопоморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич вручил Андрею и его семье сертификат на недельный отдых на польском курорте Колобжег и сказал, что хочет обратиться к президенту Польши с просьбой о предоставлении Андрею Сыроватскому польского гражданства. «ФАКТАМ» удалось связаться с нашим соотечественником и узнать подробности произошедшего из первых уст.

«Дверцы машин не открывались, и люди сами не могли оттуда выбраться»

Андрей Сыроватский — дальнобойщик. С женой и двумя детьми он живет в городе Гожув-Велькопольски Любусского воеводства. В день, когда произошла авария, был в рейсе на пути в Швецию.

— Я езжу по этой дороге почти каждую неделю, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Сыроватский. — В этот раз ехал как раз за тем грузовиком, который не успел вовремя затормозить и врезался в легковые авто. Это произошло на моих глазах. Сначала я был впереди, но в какой-то момент грузовик меня обогнал. Он ехал на пределе допустимой скорости и при этом явно был сильно перегружен. Когда фура, которая сама по себе весит около 15 тонн, еще и везет груз весом около 25 тонн, эту машину при всем желании невозможно быстро остановить. А там, где он ехал, был небольшой пригорок. Возможно, он сразу не заметил легковушку. Начал тормозить, но в результате врезался в нее. Легковая машина сразу загорелась. Скорее всего, она была на газу, поэтому буквально вспыхнула. Высота фуры четыре метра. А пламя поднялось в два раза выше. Через несколько секунд загорелись еще несколько автомобилей.

Когда я с огнетушителем выбежал из своего авто, горело уже пять машин. Они стояли впритык друг к другу, а люди внутри были заблокированы. Стекол в большинстве автомобилей уже не было — их выбило взрывом. Дверцы машин не открывались, и люди не могли выбраться. Я понял, что нельзя терять ни секунды. Первым делом подбежал к машине, которая стояла рядом с отбойником. Там из окна переднего сиденья выбирался мужчина с бородой. На заднем сиденье я увидел двоих детей. Одной рукой я держал огнетушитель, пытаясь загасить пламя, а другой начал через окно вытаскивать детей из салона. Машину прижало правой стороной к отбойнику. Я сел на отбойник (еще почувствовал, как содрал кожу на ногах), максимально наклонился к машине и начал вытягивать детей из окна. Тянул их одной рукой. Другая по-прежнему была занята огнетушителем. К счастью, дети были в сознании и быстро поняли, что я от них хочу. Я смог по очереди их вытащить. Тут же передал отцу и сказал им: «Бегите отсюда сейчас же». Машины продолжали гореть, и я понимал, что они еще будут взрываться.

В результате столкновения с фурой на трассе загорелось сразу шесть авто

— У меня тем временем закончилась пена в огнетушителе, — продолжает Андрей. — Но я вспомнил, что в машине есть еще две пятилитровые баклажки с водой, которые летом всегда беру с собой в дорогу. Быстро вернувшись к своей машине, я схватил их и побежал обратно искать людей. Пострадавшие, которые сами смогли выбраться из горящих авто, находились в ступоре.

Машина, стоявшая поперек грузовика, была задымлена. Рядом с ней горел другой автомобиль. В задымленном авто, как ни странно, остались стекла. И я увидел руки, которые бились в это стекло. Кого-то заблокировало внутри. Подбежал к машине, дернул за ручку дверцы, но обжегся — она была раскалена. Тогда выбил рукой стекло на дверце. В салоне задыхалась женщина. Потянул ее за руки, но она уже была слишком слаба и не могла держаться.

Тогда я взял женщину за голову и руку и что было силы потянул на себя. Мелькнула мысль, что ей могло зажать ноги. Но я подумал, что, даже если что-то сломаю ей, хотя бы спасу. В результате буквально выдернул ее из машины. Сам упал на асфальт на спину, а она — на меня. При этом ее ноги застряли в дверце автомобиля. Вытащить их помог парень, поляк. Он, как и я, проезжал мимо и тоже бросился на помощь со своим огнетушителем. Хорошо, что он оказался рядом. Лежа на асфальте, я почему-то подумал, что сейчас под меня затечет бензин и я сам могу загореться… К счастью, этого не произошло. Я сказал женщине бежать. Так как она смогла это сделать, думаю, серьезных повреждений у нее не было. А я заглянул в салон ее автомобиля и, убедившись, что там больше никого нет, побежал к следующей машине.

«Если честно, мне неловко. Я ведь не какой-то супергерой»

— В следующей машине сидели мужчина и женщина, — продолжает Андрей Сыроватский. — Первым мы с тем поляком доставали мужчину. Когда я ударил по дверце, она тут же вывернулась в другую сторону. Мужчина был без сознания. Когда мы его тянули, мне показалось, что он не дышал. К сожалению, так и было. Потом я узнал, что он, оказывается, уже был мертв. А вот женщина — жива. Но она запуталась в ремне безопасности. Один человек пытался ей помочь, тянул за плечи. Ничего не получалось. Увидев меня, этот человек закричал по-польски: «Нож!» Но где я возьму ему нож? До моей машины метров пятьдесят, мы потеряем время. В результате я смог помочь этой женщине. Снял ремень через ее голову и вытащил.

Таким образом Андрей Сыроватский спас четырех человек. После чего подбежал к автомобилю, в который изначально врезался грузовик. Этот автомобиль взорвался первым. Все дверцы заклинило. Увидев на переднем сиденье женщину, Андрей попытался ее спасти и сам едва не погиб.

— Это был самый страшный момент, который мне очень тяжело вспоминать, — признается мужчина. — Я услышал крик. Кричала женщина, которая находилась на переднем сиденье. Скорее всего, сначала она потеряла сознание, но потом пришла в себя и начала звать на помощь. Машину заклинило со всех сторон. И горела она тоже со всех сторон. Я подумал, что единственный вариант — залезть на капот, куда еще не добрался огонь, взять ее за руки и вытащить. Но, как только полез на капот, он взорвался. Я только успел почувствовать, что он был очень горячим. А потом меня как будто с размаху ударили ногой в грудь. Меня отбросило в сторону.

Поднимаясь с асфальта, я потянулся за баклажкой, чтобы облить себя водой. Хотел снова туда полезть и думал, что так мне будет чуть легче. Но, посмотрев на машину, я понял, что уже не смогу ничего сделать. Она вспыхнула как спичка. Автомобиль горел, огонь был очень высоким… Я смог разглядеть эту бедную женщину — у нее горели рука, голова… Это страшно. У меня до сих пор стоит перед глазами эта картина. Потом взорвалась машина, из которой я за несколько минут до этого вытянул запутавшуюся в ремне женщину. Хорошо, что хоть здесь успел…

Я надеялся, что та несчастная женщина, которая сгорела заживо, была в машине одна. Но потом выяснилось, что там находились еще трое детей и бабушка. Дети не кричали. Скорее всего, они погибли еще в тот момент, когда в них врезалась фура и произошел первый взрыв.

С двумя детьми и двумя женщинами, которых спас Андрей Сыроватский, сейчас все в порядке. Их, как и 18 других пострадавших, забрали в больницу. К счастью, они не получили серьезных повреждений.

«Я делал то, что мог. Если бы не помог тем людям, никогда бы себе этого не простил», — говорит Андрей Сыроватский (на фото — с семьей во время награждения)

— Когда на месте аварии уже работали пожарные и врачи, я отошел к своему грузовику и сел на асфальт, — вспоминает Андрей. — Рядом сел поляк, который мне помогал. Он тоже был в шоке. Сказал, что как раз в эти минуты в больнице рожает его жена… Мы о чем-то разговаривали, как вдруг на наших глазах произошла еще одна авария. Из-за автокатастрофы движение частично перекрыли. А проезжавшие мимо водители Audi и BMW вместо того, чтобы следить за дорогой, решили снять видео — и столкнулись. Удар был сильным, им тоже понадобилась «скорая».

Водитель грузовика, который врезался в легковую машину, остался жив. По словам Андрея, он тоже помогал тушить пожар. Сам Андрей после случившегося, как и собирался, поехал в Швецию:

— Из-за того, что автобан был закрыт, я простоял до полуночи. Дал показания полиции, оставил свои данные. Потом приехали польские журналисты, взяли у меня комментарии. После полуночи я уехал. Взял билет на паром на утренний рейс в Швецию. Не хотел лишний раз волновать жену, но понял, что лучше все рассказать. Иначе сама увидит по телевизору и будет только хуже. Информация о том, что я был на месте аварии, очень быстро стала известна и в Украине. Меня и там показали по телевизору. А в Украине живет 72-летняя мама, у которой проблемы с давлением. К счастью, я успел позвонить ей до того, как она посмотрела новости.

Андрей Сыроватский признается, что его смущает такое внимание со стороны прессы и польских властей. На награждение, которого Андрей совсем не ожидал, вместе с ним пришли жена, 17-летняя дочка и семилетний сын.

— Дети теперь читают обо мне в польских газетах, — говорит Андрей. — По-польски «герой» будет bohater. Сынишка прочитал и теперь всем говорит, что его папа богатырь (смеется). Но мне, если честно, неловко. Я ведь не какой-то супергерой. Делал то, что мог. Это нормально. Если бы не помог тем людям, никогда бы себе этого не простил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Польше в страшное ДТП попали две украинские студентки.

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