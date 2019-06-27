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- 13:50 «Порешать вопрос» — это не про него: однокурсники вспомнили о Дмитрие Тымчуке, которому сегодня исполнилось бы 47 лет
«Порешать вопрос» — это не про него: однокурсники вспомнили о Дмитрие Тымчуке, которому сегодня исполнилось бы 47 лет
В четверг, 27 июня, народному депутату Украины, координатору группы «Информационное сопротивление» Дмитрию Тымчуку, которого нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением головы, исполнилось бы 47 лет.
Как сообщает группа «ИС», в этот день о Дмитрии Тымчуке вспомнили его однокурсники, назвавшие погибшего лучшим журналистом в группе выпускников 1995 года Львовского высшего военно-политического училища: «Начиная с 2000 года, в Украине мало кто мог тягаться с ним на равных в создании текстов на темы безопасности».
Отметив, что Тымчук всегда был в оппозиции к власти, однокурсники добавляют: «Он любил рок, и не любил ментов». Чук, а именно так называли его друзья, строил свою военную карьеру сугубо на личных достижениях — «порешать вопрос» — это не про него. «Да, ему был присущ здоровый карьеризм, поэтому он и дослужился до подполковника. Но за должностями он не гонялся, и „по костям“ к ним не шел — поэтому и дослужился только до подполковника», — пишут друзья Тымчука.
Вспомнился и эпизод, когда в начале 2000-х обсуждалась новая военная доктрина Украины: «Как-то, во время очередного круглого стола, генералы из Минобороны и эксперты НГО-шек заговорили об полном отказе от ракетного вооружения, поскольку вокруг Украины — только дружественные страны, и никто никогда на нас войной не пойдет, ХХІ век на улице, все люди братья
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..