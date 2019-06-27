Боевики отведут войска и технику из-под Мариуполя: сделано громкое заявление

Украина

После того, как Украина отвела свои войска с участка № 1 в районе Станицы Луганской, стало известно об отводе сил и средств еще на одном участке Донбасского фронта. О создании демилитаризованной зоны в районе Мариуполя в комментарии фонду «Вернись живым» рассказал заместитель командующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь.

По его словам, в Минске была достигнута договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района.

Он отметил, что этот район на юге Донецкой области, оккупированной боевиками. Территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск.

«Демилитаризация может касаться, пока, только этого района», — сказал он, уточнив, что речь идет только об этом районе под Мариуполем.

По словам генерала, остается еще создание зоны безопасности на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

«Планируется, и уже есть такие договоренности, только Россия это все блокирует, выход СММ ОБСЕ патрулей для контроля этого участка в режиме 24\7, то есть круглосуточный режим контроля, чтобы не допустить перемещения оружия и боеприпасов с территории России в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это пункты, над которыми мы будем работать, в том числе, в Минском процессе», — отметил заместитель командующего ООС.

Напомним, 26 июня Вооруженные силы Украины начали первый этап отвода сил и средств в районе Станицы Луганской, где ВСУ отвели подразделения с занимаемых ранее позиций, а боевики отошли от пешеходного моста через Северский Донец.

При этом в штабе ООС отметили, что пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

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