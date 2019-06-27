Происшествия

В полиции отреагировали на сообщение соцсетей о "банде педофилов", орудующей в Украине

После того, как в последнее время появилось много информации о сексуальном насилии над детьми, в соцсетях стали распространять фотороботы мужчин, которые якобы входят в «банду педофилов», орудущей по всей Украине. О том, что такая информация неправдива и фотороботы не имеют отношения к совершенным уже преступлениям, в Facebook сообщила пресс-офицер патрульной полиции Луганской области Екатерина Листопад.

«Фейк❗ Последние дни в соцсетях приобрело распространение сообщения о якобы банде педофилов. Информация не соответствует действительности и является выдумкой чьего-то больного воображения. Уделяйте внимание родным и близким, объясняйте детям элементарные правила безопасности и всегда проверяйте информацию!», — написала она.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время в Украине появилось аномально много сообщений о преступных действиях взрослых в отношении несовершеннолетних. Так, под Киевом отец-педофил насиловал дочек и их подругу. Недавно столичные правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно, а также совращал малолетних детей. В Киеве, угрожая отравить мать, мужчина цинично растлевал детей гражданской жены. Известен случай, когда противостояли насильнику сами дети. Так, в Мариуполе три мальчика помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю школьницу.

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