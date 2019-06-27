- 17:31 Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины
- 17:20 Лилия Ребрик стала стервой
- 17:18 Зеленский потребовал от Климкина объяснений из-за пленных моряков
- 17:09 Освобождением украинских пленных Путин подталкивает Зеленского в "нежные объятия" Медведчука, — Тука
- 16:56 «Звездные войны» продолжаются: ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Дарта Вейдера
- 16:53 Зеленский резко высказался в адрес Медведчука
- 16:48 Непогода в Киеве: в сети показали впечатляющее видео последствий
- 16:45 В полиции отреагировали на сообщение соцсетей о "банде педофилов", орудующей в Украине
- 16:34 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 16:25 Узник Кремля Балух объявил новый голодный протест
- 16:22 По Версальскому договору Германия должна была выплатить контрибуцию, равную 100 тысячам тонн золота
- 16:20 Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабами
В полиции отреагировали на сообщение соцсетей о "банде педофилов", орудующей в Украине
После того, как в последнее время появилось много информации о сексуальном насилии над детьми, в соцсетях стали распространять фотороботы мужчин, которые якобы входят в «банду педофилов», орудущей по всей Украине. О том, что такая информация неправдива и фотороботы не имеют отношения к совершенным уже преступлениям, в Facebook сообщила пресс-офицер патрульной полиции Луганской области Екатерина Листопад.
«Фейк❗ Последние дни в соцсетях приобрело распространение сообщения о якобы банде педофилов. Информация не соответствует действительности и является выдумкой чьего-то больного воображения. Уделяйте внимание родным и близким, объясняйте детям элементарные правила безопасности и всегда проверяйте информацию!», — написала она.
Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время в Украине появилось аномально много сообщений о преступных действиях взрослых в отношении несовершеннолетних. Так, под Киевом отец-педофил насиловал дочек и их подругу. Недавно столичные правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно, а также совращал малолетних детей. В Киеве, угрожая отравить мать, мужчина цинично растлевал детей гражданской жены. Известен случай, когда противостояли насильнику сами дети. Так, в Мариуполе три мальчика помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю школьницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!