Ба, знакомые все лица: кто идет в Раду по мажоритарке

Политика

После завершения регистрации кандидатов в народные депутаты на досрочных парламентских выборах в парламент глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что в Верховную Раду баллотируются 5 тысяч 845 кандидатов. В частности, послужить народу в составе нового парламента готовы 3 тысячи 171 кандидат-мажоритарщик и 2 тысячи 674 кандидата, включенные в списки партий. После изучения поданных в ЦИК документов выяснилось, что тренд на новые лица во власти, в частности законодательной, соблюли не все политсилы. По подсчетам Комитета избирателей, партии, участвующие в досрочной избирательной кампании стоимостью почти в два миллиарда гривен, выдвинули кандидатами в депутаты 115 действующих парламентариев. Партийные списки фаворитов предвыборной гонки СМИ проанализировали скурпулезно. Мы же решили изучить список мажоритарщиков, которые самовыдвинулись на борьбу за мандат народного депутата без поддержки политсил. А там — ба, знакомые все лица. Причем как из нынешнего состава Верховной Рады, так и из предыдущего.

В частности, известные депутаты-еврооптимисты Светлана Залищук и Сергей Лещенко баллотируются в мажоритарных округах соответственно в Черкасской области и Киеве. Их коллега по депутатской группе и журналистскому прошлому Мустафа Найем в парламент не идет. Вероятно, он имеет виды на работу в органах исполнительной власти. Другие представители парламентской группы еврооптимистов — Виктория Войцицкая, Леонид Емец, Виктория Пташник и Павел Ризаненко — в борьбе за мандат в мажоритарных округах все же заручились политической поддержкой и баллотируются от неофита нынешней кампании — партии «Голос».

Представитель не участвующей в выборах партии «Народный фронт» и лидер ее фракции в действующем парламенте Максим Бурбак самовыдвинулся в Черновицкой области. Замглавы фракции «фронтовиков» Сергей Пашинский, который конфликтовал с сотрудниками аппарата парламента, будет баллотироваться в округе № 64 на Житомирщине.

В этой же области в соседнем, 62-м округе попытается получить мандат избирателей на работу в парламенте небезызвестный фигурант янтарного дела Борислав Розенблат. Как известно, депутата заподозрили во взяточничестве в сфере янтарного бизнеса и в процессе расследования с Розенблата сняли депутатскую неприкосновенность. Дело до суда не дошло, и парламентарий вновь попытается стать неприкосновенным уже в переизбранной Раде.

Примечательно, что второй фигурант громкого «янтарного дела», депутат от «Народного фронта» Максим Поляков, также выдвинулся на нынешних досрочных выборах в 101-м мажоритарном округе в Кировоградской области.

Участвует в выборах как самовыдвиженец в 94-м округе на Киевщине и депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, которого называют близким другом экс-президента. Причем баллотируется Кононенко в округе, где его соперником являются два однофамильца, а также небезызвестный Игорь Мосийчук, который недавно вышел из Радикальной партии, и журналисты — Александр Дубинский с канала 1+1 и Жан Новосельцев.

Еще один яркий представитель фракции «Блок Петра Порошенко» народный депутат Александр Грановский баллотируется по мажоритарке в Харькове. Алексей Гончаренко из этой же политической силы в качестве самовыдвиженца борется за мандат парламентария в 137-м округе в Одесской области. Кстати, в 135-м округе в Одессе зарегистрирован кандидат в депутаты Дарт Викторович Вейдер. В документах, поданных в ЦИК, он указал место работы — директор ООО «Темная сторона силы». Примечательно, что в свое время, кажется, в мэры Одессы баллотировался Дарт Алексеевич Вейдер. Но, как говорится, что не сделаешь ради того, чтобы стать слугой народа. Соперником же нынешнего Вейдера в этом округе будет самовыдвиженец Сергей Кивалов — знаковый представитель бывшей Партии регионов, президент Одесской юридической академии и экс-глава Центризбиркома, который во время президентской кампании 2004 года сначала объявил президентом Виктора Януковича, а затем по решению Верховной суда проводил третий тур выборов. Кстати, бывшая пресс-секретарь президента Виктора Ющенко Ирина Ванникова баллотируется в 196-м округе в Черкасской области.

На Закарпатье традиционно в парламент самовыдвинулись в соседних округах представители семьи Балог. В 69-м округе баллотируется бывший глава Секретариата президента Ющенко, народный депутат нынешнего созыва Виктор Балога, в соседнем, 70-м округе — его брат и также нардеп Иван Балога. В 73-м округе — еще один брат и парламентарий Павел Балога, а в 72-м округе — соратник Виктора Балоги, нардеп и экс-мэр Мукачево Василий Петевка.

Во Львовской области за мандатом слуги народа в ранге народного депутата самовыдвинулись — тоже традиционно — братья Дубневичи, действующие парламентарии и крупные бизнесмены. Богдан Дубневич баллотируется в 118-м округе Львовской области, где его соперником от партии «Слуга народа» зарегистрирован футболист-профессионал футбольного клуба «Карпаты», игрок Национальной футбольной сборной Артем Федецкий. Ярослав Дубневич попытается избраться в Раду в 120-м округе области.

Из известных зарегистрированных на Львовщине мажоритарщиков стоит также отметить народного депутата Евгения Рыбчинского, который вновь баллотируется при поддержке «Батьківщини», а также новичка избирательной кампании, активного борца с русским языком Ларису Ницой, она зарегистрирована кандидатом от Народного руха в 117-м округе во Львове.

Стоит отметить, что «братский подряд» на нынешних досрочных выборах поддерживают и в пропрезидентской партии. Как известно, «Слуга народа» выдвинула кандидатом в народные депутаты по 187-му округу Николая Стефанчука, младшего брата представителя президента Зеленского в Верховной Раде, 2-го номера партийного списка партии Руслана Стефанчука.

А на Донбассе в мажоритарных округах получить мандат парламентариев путем самовыдвижения решили сестры Савченко. При этом Надежда Савченко, которую лишили депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта, зарегистрирована кандидатом в 51-м округе в поселке Зайцево, что недалеко от линии разграничения и от боевиков, о которых Савченко говорит: «У них есть гордость…». А Вера Савченко планирует избираться в 45-м округе Донецкой области, который включает Авдеевку и Ясиноватский район.

На Луганщине в 105-м округе в парламент баллотируется родной брат и бизнес-партнер Виктора Медведчука Сергей Медведчук. Сам же кум Путина, как известно, идет на выборы составе избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — За життя». В этой же политсиле на проходном месте значится Наталья Королевская, а ее супруг Юрий Солод при поддержке партии баллотируется на досрочных выборах по мажоритарному округу в Славянске.

Самовыдвиженцем в 106-м округе в Луганской области идет на выборы Геннадий Москаль — бывший губернатор не только Закарпатской, но и Луганской области в 2014—2015 годах. А с 2007 по 2014 год Москаль был народным депутатом.

Вернуться к законодательной деятельности решил и экс-нардеп, бывший член Партии регионов, экс-вице-премьер-министр Борис Колесников. Он зарегистрирован кандидатом-самовыдвиженцем в 49-м округе Донецкой области. А в Николаевской области в 131-м округе баллотируется бывший пресс-секретарь Колесникова, также экс-народный депутат и член фракции Партии регионов Елена Бондаренко. Ее кандидатуру выдвинул «Оппозиционный блок».

В Винницкой области, в 18-м округе, мандат избирателей на работу в Раде решил получить самовыдвиженец, 70-летний Григорий Калетник, отец бывшего главы Таможенной службы времен Виктора Януковича Игоря Калетника, который после Революции достоинства уехал из страны.

Переизбраться в Верховную Раду в Запорожской области, в 77-м округе, намерен народный депутат, почетный президент «Мотор Січі» Вячеслав Богуслаев, а в 22-м округе на Волыни — Игорь Палица. Соратник бизнесмена Игоря Коломойского и бывший губернатор Одесской области в 2014 году был народным депутатом VI и VII созывов. Экс-советник Януковича, народный депутат III, VI и VII созывов Виталий Журавский также планирует вновь поработать в Верховной Раде. Он зарегистрирован кандидатом в 66-м округе на Житомирщине.

И впервые баллотируется в украинский парламент от округа в Сумской области потомок дворянского рода Терещенко, украинско-французский бизнесмен, мэр Глухова Мишель Терещенко.

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