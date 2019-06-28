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Завез военных на блокпост боевиков: волонтеры раскрыли данные об освобожденных пленниках "ДНР"-"ЛНР"
Один из освобожденных из плена боевиков, за которых договорился лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Максим Горяинов, оказался водителем грузовика, который в мае этого года завез на оккупированную территорию Донбасса семерых украинских военнослужащих. Боевики их потом взяли в плен. Об этом в Facebook сообщил координатор организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев.
«Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г. р., военный ВСУ, попал в плен
Личности остальных освобожденных также вызывают много вопросов.
В частности, Дмитрий Великий находится в розыске, о чем говорится на сайте МВД.
«Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г. р., военный 25 бригады ВСУ, попал в плен
По его словам, Веремейчик Яков Петрович, 1986 г. р., военный ВСУ, попал в плен
«Слабо понимаю, как можно ходить в атаку, разве что атаковать магазин с водкой», — недоумевает Кабакаев.
По Михееву Эдуарду Анатольевичу, 1964 г. р., гражданскому, задержанному боевиками 16.10.2017, у СБУ и тех, кто занимается обменом, нет никаких сведений.
«Процесс обмена пленными штука тонкая, и отдавать людей, кто не сломался и не предал присягу, просто так никто не будет. Такие обмены проводят очень редко и хотят, чтобы мы отдавали за наших людей палачей и убийц. А просто так могут передать лояльных к РФ и Медведчуку, таких, как Надюха Савченко», — считает координатор «СторТеррора», интересуясь, кто давал Медведчуку право на такой обмен.
Напомним, в пятницу, 28 июня, в аэропорту Минска произошла передача освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР». В числе освобожденных Дмитрий Николаевич Великий, Яков Петрович Веремейчик, Эдуард Анатольевич Михеев и Максим Анатольевич Горяинов.
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