Завез военных на блокпост боевиков: волонтеры раскрыли данные об освобожденных пленниках "ДНР"-"ЛНР"

Украина

Один из освобожденных из плена боевиков, за которых договорился лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Максим Горяинов, оказался водителем грузовика, который в мае этого года завез на оккупированную территорию Донбасса семерых украинских военнослужащих. Боевики их потом взяли в плен. Об этом в Facebook сообщил координатор организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев.

«Горяинов Максим Анатольевич, 1984 г. р., военный ВСУ, попал в плен 22.05.2019 . Завез людей через блокпост. По нашей информации он был водителем, который перешел на сторону противника. Дальнейшая судьба и позиция других военных, которые были с ним в машине неизвестна», — пишет Кабакаев.

Личности остальных освобожденных также вызывают много вопросов.

В частности, Дмитрий Великий находится в розыске, о чем говорится на сайте МВД.

«Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г. р., военный 25 бригады ВСУ, попал в плен 11.09.2016 . Был постоянно в Днепре и странным образом попал на оккупированную территорию, где сидел на 32 зоне в Макеевке после вынесения приговора», — уточняет волонтер.

По его словам, Веремейчик Яков Петрович, 1986 г. р., военный ВСУ, попал в плен 25.05.2018 . Якобы, пошел в атаку, дальнейшая судьба неизвестна.

«Слабо понимаю, как можно ходить в атаку, разве что атаковать магазин с водкой», — недоумевает Кабакаев.

По Михееву Эдуарду Анатольевичу, 1964 г. р., гражданскому, задержанному боевиками 16.10.2017, у СБУ и тех, кто занимается обменом, нет никаких сведений.

«Процесс обмена пленными штука тонкая, и отдавать людей, кто не сломался и не предал присягу, просто так никто не будет. Такие обмены проводят очень редко и хотят, чтобы мы отдавали за наших людей палачей и убийц. А просто так могут передать лояльных к РФ и Медведчуку, таких, как Надюха Савченко», — считает координатор «СторТеррора», интересуясь, кто давал Медведчуку право на такой обмен.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в аэропорту Минска произошла передача освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР». В числе освобожденных Дмитрий Николаевич Великий, Яков Петрович Веремейчик, Эдуард Анатольевич Михеев и Максим Анатольевич Горяинов.

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