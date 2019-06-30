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Это вам не Нотр-Дам: в сети поставили на место пропагандистов Путина из-за прорыва дамбы в Сибири

16:21 30 июня 2019 199
Это вам не Нотр-Дам: в сети поставили на место пропагандистов Путина из-за прорыва дамбы в Сибири
Инф. «ФАКТОВ»

В России возмущены отсутствием внимания росСМИ к последствиям масштабного наводнения в Сибири. Пользователи сети отмечают, что пожар в знаменитом соборе Нотр-дам вызвал куда большую активность журналистов — кадры из Парижа не сходили с экранов, что же касается протестов так называемых «желтых жилетов», то для их освещения во Францию командировали топ-пропагадистку Кремля Ольгу Скабееву.

«А почему репортеры Первого, НТВ и РашаТудей не устремились в Иркутскую область на место бедствия… Ведь в беде соотвечественники, а не… ропейские желтые жилеты или Нотр-Дам», — возмутился в Twitter пользователь Вал Мишель.

В ответ на опубликованное им видео с места бедствия в Иркутской области один из комментаторов с горечью отметил, что «Вся кремлевская клика и обслуживающие их журналисты положили огромный болт на Замкадье».

Тем временем только по официальным данным властей, в результате паводков в Иркутской области погибли пять человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Пострадавшими числятся более 350 человек, 97 из них были госпитализированы. А метеорологи уже прогнозируют подъем уровня воды в трех реках Иркутской области в ближайшие часы.

По оценкам Росгидромета, нынешний паводок может считаться четвертым по масштабности с момента начала наблюдений 1936 году.

Напомним, в результате паводка в Сибири ушел под воду целый город, причем ситуация продолжает ухудшаться.

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