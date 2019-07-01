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ФСБ России предъявила восьми украинским морякам обвинение в окончательной редакции
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции. Об этом сообщила в Twitter исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.
Она напомнила, что украинцы в российском суде настаивают, что они военнопленные.
«ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции», — написала Супрун.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
В РФ решение трибунала не признают. Дескать, трибунал не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не принадлежит к юрисдикции этого суда. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, Украина будет добиваться введения против страны-агрессора «гамбургских санкций».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков и начало предъявлять окончательные обвинения захваченным в нейтральных водах Черного моря украинским военным морякам.
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