Украина

В июне на Донбассе погибли девять украинских воинов: названы их имена

В июне 2019 года на Донбассе, как и в мае, погибли девять украинских воинов, 87 бойцов получили ранения.

Как передает «Новинарня», шесть бойцов погибли в результате обстрелов боевиками позиций ВСУ, один был убит снайпером и еще один подорвался на взрывном устройстве. Обстоятельства гибели девятого воина до конца не выяснены.

При обстреле боевиками автомобиля ГАЗ-66 ВСУ, которым на позиции подвозили продукты питания, погибли 48-летний Эдуард Лазарев и его ровесник Александр Лин.

Эдуард Лазарев

Александр Лин

Менее, чем за неделю до 23-летия пуля снайпера сразила Владислава Бережного.

Владислав Бережной

Во время обстрела боевиков от прямого попадания снаряда в блиндаж погибли побратимы-«азовцы» Дмитрий Пругло «Круглый» и 23-летний Максим Олексюк «Максон».

Дмитрий Пругло

Максим Олексюк

24-летний морпех Александр Ляшок скончался от множественных ранений, полученных в результате обстрела позиций ВСУ боевиками.



Александр Ляшок

30-летний Анатолий Сорочинский с позывным «Жмурик» подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Анатолий Сорочинский

Алексей Карлаш «Карлсон» скончался в госпитале Харькова от осколочного ранения в голову.

Алексей Карлаш

Командир беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й бригады ВСУ (в / ч А-4395) Виталий Молозовенко погиб 13 июня при выполнении боевого задания в селе Пески под Донецком от минно-взрывной травмы.

Виталий Молозовенко

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей.

Заглавное фото «Новинарня».

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