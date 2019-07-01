Украина

«Мы сами не знаем, что будем делать»: Богдан кратко описал стратегию команды Зеленского

Команда президентской партии «Слуга народа» проводит не стратегическую, а эмоциональную избирательную кампанию. Даже сами лидеры партии не знают, что будут делать дальше.

Таким неожиданным признанием поделился глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

Отметим, что Богдан был одним из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского. Эта кампания была действительно эффективной. Сам на тот момент кандидат в президенты редко появлялся на публике, а ключевые тезисы его программы весьма размыто озвучивали его представители. При этом особое внимание Зе-команда уделила социальным сетям и работе с молодежью.

В интервью Андрей Богдан рассказал, как работает команда «Слуги народа» на парламентских выборах: «У нас нет плана. Все наши действия эмоциональны».

«Мы сами не знаем, что мы будем делать. С утра что-то произошло, в обед мы посоветовались, в пять часов выпустили ролик, или выступление, или что-то сказали. С этим невозможно бороться, когда ты не можешь залезть в голову человека, который сам не знает, что он будет делать. Это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование», — подчеркнул Богдан.

Что касается партии «Слуга народа», то среди кандидатов, которые представляют партию на выборах, нашли много любопытных персонажей. Например, у Александра Куницкого обнаружили гражданство Израиля. Также после скандала из списков партии исключили сразу несколько детей политиков и бизнесменов.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Богдан выступил за предоставление российскому языку на Донбассе статуса регионального.

Стоит отметить, что буквально на днях, в День Конституции, Андрей Богдан засветился на концерте российского певца Артура Пирожкова (творческий псевдоним Александра Реввы), что вызвало волну негодования среди украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter