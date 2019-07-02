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Минималка в 5 тысяч: в Минфине рассказали, как разбогатеют украинцы
В Министерстве финансов прогнозируют, что в следующем году минимальная зарплата будет повышена до 4723 грн, а цены при этом вырастут более чем на 6%. Но уже к 2021 году минимальная заработная плата достигнет показателя в 5 тыс. грн, пишет «Обозреватель».
На следующий год, в 2022-м украинцы будут зарабатывать от 5290 грн.
В то же время, даже если указанные оценки окажутся верными, то Украина по-прежнему будет оставаться страной Европы с одними из самых низких зарплат.
В то же время повышение минималки позволяет увеличить поступления в бюджет, пополнить Пенсионный фонд и со временем подталкивает к росту и средние зарплаты.
Как известно, к минимальной зарплате привязаны и пенсии для украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет.
В 2021-м, учитывая рост минималки, украинцы с полным стажем будут получать как минимум 2001,2 грн, а в 2022-м — 2116 грн. Такой рост доходов позволит удерживать уровень благосостояния. Однако проблема в том, что уровень этот — за чертою бедности.
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Напомним, что в Украине с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составляет 4 173 гривни. Таким образом, ее подняли на 450 грн по сравнению с показателем 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял норму, которая гарантирует для пенсионером с полным стажем пенсию в размере не меньше двух тысяч гривен. Если расчетная выплата меньше, ее автоматически подтягивают до 2 тыс. грн.
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