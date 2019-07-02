Политика

Стала известна реакция Волкера на обстрел санитарного авто на Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного Донецкой области, в результате которого погибли двое украинских военных и один получил ранения. Об этом он написал в Twitter.

«Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями», — подчеркнул Волкер.

Как писали «ФАКТЫ», 1 июля в районе Водяного Донецкой области боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль, перевозивший раненого. В результате обстрела погибли водитель и военный медицинский работник. Позже стало известно, что украинские военные на Донбассе дали жесткий ответ боевикам за обстрел украинского санитарного автомобиля в районе Водяного.

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