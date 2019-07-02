- 09:19 Прошла презентация "Fashion-рынок Великобритании" при поддержке ЕС
- 09:08 Смертельный обстрел машины медиков ВСУ: в сети показали фото с места трагедии
- 08:57 Стала известна реакция Волкера на обстрел санитарного авто на Донбассе
- 08:45 Девам стоит сменить род занятий, а Скорпионам — отказаться от дальних поездок: гороскоп на июль от известного астролога
- 08:38 Бразилия – Аргентина: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019
- 08:26 Дети — это маленькие тираны и диктаторы, — Том Хэнкс
- 08:20 Под Киевом «похоронили» Путина: в сети появилось фото надгробия от «счастливых украинцев»
- 08:00 В Киеве «минируют» до 300 объектов в день, а «бомбы» ищут порой лишь 2-3 человека
- 07:57 Опасное солнечное затмение 2 июля: кто может пострадать и как лучше провести этот день
- 07:39 Боевикам жестко отомстили за смертельный обстрел санитарного авто на Донбассе: детали успешной операции
- 07:29 Новые тренды в маникюре: цветочный дизайн
- 07:29 Укроп снижает артериальное давление, а сельдерей помогает похудеть
Стала известна реакция Волкера на обстрел санитарного авто на Донбассе
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного Донецкой области, в результате которого погибли двое украинских военных и один получил ранения. Об этом он написал в Twitter.
«Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями», — подчеркнул Волкер.
Как писали «ФАКТЫ», 1 июля в районе Водяного Донецкой области боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль, перевозивший раненого. В результате обстрела погибли водитель и военный медицинский работник. Позже стало известно, что украинские военные на Донбассе дали жесткий ответ боевикам за обстрел украинского санитарного автомобиля в районе Водяного.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...