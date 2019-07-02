Черниговский школьник с инвалидностью все-таки выступил на выпускном: трогательное видео

Общество и люди

После того, как в Чернигове ученице 11 класса лицея № 11 не разрешили выступить на выпускном вечере с танцевальным номером, который она готовила вместе с юношей на инвалидной коляске, Ева Шестак и Даня Гирчук все же смогли показать свой танец.

Как сообщает «Новый Чернигов», пара выступила в 15 лицее, где они не учились, но куда были с радостью приглашены на выпускной вечер. Ева и Даниил были победителями всеукраинских и международных соревнований и чемпионатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Каменском Днепропетровской области разгорелся скандал в 4 классе — бабушка одной из учениц рассказала, что после выпускного ее внучку не допустили к сладкому столу, потому что ее родные не сдали деньги на сладости. По словам бабушки, инцидент произошел в присутствии одноклассников девочки.

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