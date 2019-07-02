Генерал рассказал, кто может помочь Украине решить вопрос Крыма и Донбасса

Украина

Решение военного конфликта с Россией может состояться при помощи США, однако Украина должна сделать американскому лидеру Дональду Трампу заманчивое предложение, чтобы обратить его внимание на нашу страну.

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Такое мнение высказал экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает «Апостроф».

«Для Дональда Трампа было бы важно, чтобы украинский вопрос укладывался в рамки его предвыборной кампании. Но Украине для этого надо сделать подачу», — говорит генерал. Романенко обратил внимание, что в Польше строят военную базу имени Трампа, а Израиль в Голанских высотах строит новое поселение, которое будет носить имя президента США. Генерал уверен, что во время встречи Трампа с Путиным на саммите G20 Украины была далеко не первоочередной темой разговора.

«Украина должна предложить план „Правды и времени“. Мы должны признать, что нас в ближайшие 10−15 лет не ждут в НАТО. Поэтому мы должны подписать соглашение, что в ближайшие 5 лет Украина туда и не будет вступать с возможностью его пролонгации на 10 лет», — убежден генерал. Романенко считает, что в ответ на это Кремль должен снизить присутствие российских войск в Крыму до тактического уровня 2014 года.

Экс-замглавы Генштаба ВСУ считает, что при наличии наработок между США и РФ можно будет говорить об их реализации в рамках Нормандского формата.

«Нормандский формат не может стать стратегическим, потому что 5 лет войны показали, что у руководства Германии и Франции очень большая зависимость от россиян — экономическая, политическая и в каком-то смысле военная. Потому что у Путина уже сейчас есть мощная военная группировка на южном и западном направлениях», — объяснил генерал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о попытках России договориться с Европой по поводу Украины без самой Украины. В частности, речь шла о возвращении Украине захваченных в плен моряков в обмен на место России в ПАСЕ. В состав Ассамблеи РФ вернули, однако моряков Кремль хотел отдать Украине на своих условиях. В присланной Кремлем ноте требовалось заверить, что Украина обеспечит следственные действия в отношении моряков, которые, как утверждает Москва, нарушили морскую границу РФ в Крыму. Как известно, Крым — территория Украины, потому такие требования являются абсурдными. Впрочем, нота РФ стала причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным.

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