Зеленский требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности: в сети волна гнева

Украина

После того, как Министерство иностранных дел Украины ответило на скандальную ноту российского дипломатического ведомства по поводу пленных украинских моряков, которую раскритиковал и представитель Госдепа США Курт Волкер, у президента Владимира Зеленского потребовали наказать главу отечественного МИДа Павла Климкина.

Так, премьер-министру Владимиру Гройсману было направлено письмо с распоряжением рассмотреть вопрос о привлечении Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Причина — Зеленскому не сообщили о ноте, касающейся условий освобождения пленных моряков.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако «в процессе переговоров стороны могут найти компромисс».

«Крым — это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», — заявил Богдан и пообещал очередное обращение в Верховную Раду по кадровым вопросам и «назначению тех, кому доверяет президент».

В Twitter Офиса президента, где было размещено это сообщение, началась бурная дискуссия, многие участники которой подчеркивали, что нотой украинского МИДа страна была спасена от позора.

Президент України закликав Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана здійснити дисциплінарне провадження стосовно міністра закордонних справ Павла Клімкіна.https://t.co/xDuO58n8kn — Офіс Президента (@APUkraine) 1 июля 2019 г.

Еще одно разъяснение сложившейся ситуации дал и Павел Климкин, который заявил, что прекращает работать министром и идет в «политический отпуск».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский провел краткий пресс-брифинг на котором возмутился тем, что ему не показали ответ на ноту МИД РФ. На его сторону стал и Гройсман, заявивший, что ответ МИД Украины «не был согласован с правительством».

Тем временем источник «Европейской правды» сообщил, что Москва должна была освободить 24 украинских моряков взамен на возвращение полномочий в ПАСЕ, причем без малейших исключений.

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