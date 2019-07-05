Здоровье и медицина

При аллергии на полынь нельзя есть сельдерей, чтобы не возникла перекрестная реакция

«При чувствительности к пыльце цветущей березы нельзя есть яблоки и сливы»

Аллергия коварна. Если с ней не бороться, то аллергическая реакция будет проявляться ярче, длиться дольше и серьезно отравлять жизнь. Но… Одному не удается определить аллерген, другому не помогает лечение, а у третьего внезапно возникает перекрестная реакция. Самый яркий пример: если есть аллергия на пыльцу цветущей березы, возможно, будет реакция и на яблоки, сливы, персики. Что же такое перекрестная аллергия?

— Организм того, кто страдает поллинозом — аллергией на пыльцу цветущих растений, — может реагировать и на продукты, имеющие схожие белковые молекулы, — рассказывает аллерголог, иммунолог, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Человек попробовал экзотический плод, и у него возникла мгновенная аллергическая реакция.

Пострадавший жалуется врачу: никогда раньше ничего подобного не ел, почему же возникла аллергия? Доктор объясняет: при первой встрече с аллергеном организм сразу не выдвигает линию защиты — нужна повторная доза. Значит, раньше пациент уже сталкивался с веществом, имеющим схожую белковую структуру, ведь аллергия возникает прежде всего на белки. В ответ на сильные (мажорные) белки пыльцы в организме уже наработаны антитела. А слабые (минорные) белки продуктов при удобном случае связываются с ними — возникают проявления перекрестной аллергии.

— Перекрестная реакция чаще возникает у тех, кто страдает поллинозом?

— Да, из-за схожести структур белковых молекул. Изначально аллергию вызывает пыльца, но при встрече с некоторыми продуктами тоже возникает реакция. Хотя бывает, что пища и сама по себе является аллергеном. Это называется пищевая аллергия.

— Перекрестная аллергия возникает только в период, когда цветет аллергенное растение?

— Это индивидуальная реакция, которая у каждого пациента протекает по-своему. Один человек не может есть яблоки только в период цветения березы, а другой — круглый год. Если пациент долго болеет и не лечится, количество аллергенов для перекрестной реакции увеличивается.

— Симптомы перекрестной аллергии отличаются от привычного поллиноза?

— В общем, они такие же, но более ярко выражен так называемый оральный синдром: человек еще только разжевывает продукт, а у него уже начинается аллергическая реакция: опухают губы, возникает жжение и зуд неба, отекает язык, першит в горле. Значит, организм не принимает такую еду. Дальше могут возникнуть рвота, диарея, появляются выделения из носа, затрудненное дыхание, иногда сыпь.

— Сыпь выступает сразу?

— Только когда случился прямой контакт и аллерген попал на кожу. А чтобы возникла реакция на коже после съеденного продукта, нужно полчаса-час. Пища переваривается в желудке и кишечнике, попадает в кровь, и только тогда на нее реагирует кожа.

«Белок после нагревания может потерять свои аллергенные свойства»

— Какие перекрестные реакции встречаются чаще всего?

— Классический пример: береза — и яблоки, груши, персики, сливы, а также орехи, киви, морковь. Летняя трава тимофеевка дает перекрестную реакцию со злаками: пшеницей, рожью, ячменем. Человеку, страдающему поллинозом на пыльцу травяных растений, нужно отказаться от чаев с травами и фитотерапии. Полынь может дать перекрест с сельдереем, который сегодня очень популярен, подсолнечным маслом и специями. Если есть аллергия на домашние пылевые клещи, стоит отказаться от морепродуктов — устриц, мидий, речных раков, вывести из квартиры тараканов и других насекомых. При аллергии на амброзию под запретом бананы, дыни. Один из самых необычных перекрестов — латексные изделия (они изготовлены из сока каучукового дерева) и ананасы, бананы, картофель, помидоры.

— Аллергия на плесень дает перекрестную реакцию?

— Да, особенно один из видов грибка — альтернария. Она несовместима, например, со шпинатом. Этот грибок сейчас очень распространен, ведь в офисах и квартирах стоят пластиковые окна, работают кондиционеры. Помещения плохо вентилируются, и при перепадах температур часто возникает конденсат, что усиливает образование плесени.

— Как уточняют диагноз перекрестной аллергии?

— Заподозрить ее может доктор или даже начитанный пациент, сопоставив симптомы, время их появления, но подтверждают диагноз только при помощи молекулярной аллергодиагностики. В лаборатории пациент сдает кровь из вены, а спустя некоторое время мы получаем данные аллергологического паспорта пациента, где указаны все опасные молекулярные структуры.

— Что можно есть человеку, страдающему перекрестной аллергией?

— Индивидуальную диету, как и лечение, подберет врач. При аллергии на пыльцу цветущей березы можно есть дыни, лакомиться малиной, брусникой, черникой, красной смородиной, виноградом. Человек не чувствует себя ущемленным, потому что у него есть выбор. При реакции на амброзию запрещаются ананасы, зато можно вдоволь есть яблоки.

Важно знать, что некоторые белки после термообработки теряют свои аллергенные свойства. Например, обезопасить шпинат можно, обдав его кипятком или подвергнув бланшированию. Не представляют опасности после тепловой обработки и косточковые фрукты: персики, сливы. Также полезно яблоко со снятой кожурой (там наибольшее количество аллергенов), которое можно запечь или стушить. Однако термоустойчивые белки, например молока или креветок, нужно из рациона исключить.

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