Снимают тревожность и головную боль: Супрун рассказала о пользе поцелуев

Здоровье и медицина

Руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно раскритиковала закон «о дематюкации» и считает, что обсценная лексика помогает в стрессовых ситуациях, написала в Facebook пост о пользе поцелуев.

Она напомнила украинцам, что сегодня Международный день поцелуев и привела несколько фактов, которые стоит знать о них.

Поцелуи вызывают выброс нейромедиаторов, связанных с удовольствием, так называемых «нейромедиаторов счастья» — окситоцина, дофамина и серотонина. Благодаря им улучшается настроение, появляется чувство эйфории и счастья.

«К примеру, окситоцин нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей и укрепляет иммунитет. Есть исследования, которые указывают, что именно из-за окситоцин укрепляются отношения и возникает крепкая привязанность между партнерами», — пишет Супрун.

Поцелуи помогают снять стресс и облегчить тревожность. Они влияют на физиологические процессы, связанные с управлением стрессом и ослабляют его уменьшением уровня кортизола.

Вместе с тем, медик выскзала и предостережения.

«В то же время следует помнить, что во время поцелуев люди обмениваются слюной, а через нее могут передаваться различные болезни. Среди них — простуда, грипп, мононуклеоз, герпетическая инфекция, менингококковая болезнь, кариес», — пишет она.

И предлагает избегать поцелуев, когда люди болеют. Медик советует целоваться со своим постоянным партнером, поддерживать гигиену полости рта и вовремя делать прививки.

Ранее Супрун посоветовала, несмотря на активную политическую борьбу, которая сейчас захватила всю Украину, оставаться толерантными и не забывать о привычке благодарить друг друга.

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