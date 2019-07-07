Просто прелесть: Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери

Шоу-бизнес

Известная российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое фото своей дочери Лизы. Пользователям сети очень понравилось фото ребенка и они восхищаются им в комментариях.

«Чистая, светлая, легкая, как ангел…» — написала одна из них.

«Прелестные детки у Вас», — добавила другая.

«Взгляд — мама копия», — написала третья.

Тем временем, в сети продолжают обсуждать инцидент с Аллой Пугачевой, которая в Москве приехала на авто по перрону прямо к своему поезду. Инцидент стал настолько показательным, что его изобразили в ряде мэмов и фотожаб.

Как писали «ФАКТЫ», что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным решила поехать в Юрмалу. Чтобы добраться туда супружеская пара выбрала поезд «Москва"-"Рига». Почему-то Пугачева решила приехать под свой вагон на авто. Позже начальник вокзала объяснялся, что мол машина «Примадонны» двигалась по техническому перрону, однако возмущению обычных граждан не было предела.

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