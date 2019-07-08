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Привычка скрещивать ноги приводит к целлюлиту, – бьюти-эксперт
Научный атташе технологии похудения LPG Endermologie во Франции уверен, что появление «апельсиновой корки» на ногах может быть вызвано безобидной привычкой скрещивать ноги. Об этом пишет российское издание.
По мнению эксперта, в такой позе возникают проблемы с циркуляцией крови и происходит задержка лимфы. В конечном счете, эти нарушения приводят к появлению на ногах целлюлита, отравляющего жизнь многим женщинам.
Еще одной причиной целлюлита научный атташе считает узкие джинсы. Для предотвращения появления целлюлита эксперт порекомендовала отказаться от солёной пищи, носить свободную одежду и больше двигаться — хотя бы начать ходить по полчаса в день.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун объяснила украинцам, как бороться с целлюлитом. По ее словам, большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры следует делать постоянно. Однако, не стоит очень переживать, ведь целлюлит — это не болезнь и не порок, а достаточно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление.
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