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Не переживайте: Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом
Руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно рассказала, что нужно знать, чтобы на природе не получить укус клеща, объяснила украинцам, как бороться с целлюлитом.
По ее словам, большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры следует делать постоянно. Однако, не стоит очень переживать, ведь целлюлит — это не болезнь и не порок, а достаточно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление.
Целлюлитом сейчас называют видимые проявления жировой ткани, когда кожа с виду напоминает цедру апельсина. Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани великоват. Кроме того, с возрастом в коже образуется меньше коллагена, который обеспечивает упругость и эластичность кожи. Еще одной причиной целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка крово- и лимфоснабжения.
«Поэтому, с одной стороны целлюлит — это вполне физиологично. С другой стороны, если он сопровождает избыточный вес, и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или неправильно подобранной одежды, то следует принять меры. Не ради „красоты“, а ради здоровья», — пишет Супрун.
По ее словам, если человек употребляет много углеводов, особенно сладостей, и алкоголь, тогда возникает так называемая гиперинсулинемия — состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается. Впоследствии это может привести к диабету второго типа. Он также усиливает и проявления целлюлита.
Медик назвала малоэффективными такие процедуры, как лимфодренаж, массаж, постановка банок, хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани и лазерная коррекция структуры жировой ткани.
Супрун дала такие советы украинцам для профилактики целлюлита:
не носите белье, которое стягивает и «корректирует» фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки;
делайте силовые упражнения;
больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время;
бросайте курить;
следите за рационом и поддерживайте здоровый вес;
устраните из рациона источники ксеноэстрогенов;
выбирайте кремы с ретиноидами. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержанию подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Другим компонентом, который может поступать в кожу извне и действовать, может быть витамин С;
используйте кофейную гущу для ухода за кожей. Кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже, а это также нужно для уменьшения проявлений целлюлита.
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