Гробы из свинца? На похоронах российских подводников заметили странную деталь (видео)

Мир

В сети активно обсуждают видео, снятое во вермя похорон российских моряков, погибших во время аварии подводной лодки в Баренцевом море.

«Херассе, похоже, гробы действительно из листового свинца, раз 6 крепких мужиков аж шатаются когда несут и двумя руками вынуждены держать :(„На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны 14 трагически погибших в Баренцевом море офицеров“», — говорится в сообщени одного из пользователей Twitter, опубликовавшего видео с похорон.

Херассе, похоже, гробы действительно из листового свинца, раз 6 крепких мужиков аж шатаются когда несут и двумя руками вынуждены держать :(



«На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны 14 трагически погибших в Баренцевом море офицеров»



pic.twitter.com/okNMaRefJT — Кабан Мадан (@KabanMadan) July 7, 2019

Пользователи сети не исключают, что поскольку хоронили в гробах из свинца, то тела могут быть заражены радиацией, что вызывает много вопросов к обстоятельствам гибели моряков.

Как писали «ФАКТЫ», пожар, вследствие которого погибли 14 российских моряков-подводников, произошел не на глубоководном аппарате, как говорилось ранее, а на атомной подводной лодке, которая была его носителем.

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