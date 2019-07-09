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Находка в тефтелях повергла в шок жителей Мелитополя
В Мелитополе девушка приобрела в общепите мясные тефтели и обнаружила в одной из них кошачий коготь вместе с фалангой пальца. Об этом в Facebook пишет Елена Рой из мелитопольского общества охраны животных. Ранее в Днепре женщина в печенье под слоем шоколада обнаружила червей.
По словам Рой, парикмахер из салона «Оскар» на обед купила тефтели в киоске на Рижском рынке возле рыбного ряда. В мясе оказался кошачий коготь вместе с фалангой пальца.
«Люди я не могу не поделиться этим шоком!!! только что девочки из парикмахерской Оскар купили тефтели на Рижском рынке в магазинчике возле рыбного ряда, а в них… кошачьи когти. .не самостоятельно сброшены, а внутри заполнены и с фалангой… санитарная так думаю не среагирует. Боюсь представить где берут мясо», — пишет Рой.
В соцсети возмутились такой «находке» в продуктах. Но были и такие подписчики, которые не высказали удивления.
«Твари!!!»; «Кошмар, сволочи»; «Кошек в фарш кладут!!!»; «Это нужно наказать».
" А что тут «представлять» — абсолютно ясно".
«Отбивные и шашлык у них из чего??? Задняя часть крупной собачки».
От некачественных и испорченных продуктов страдают жители оккупированной части Донбасса. Так, в донецком супермаркете покупателям предлагали гнилые сосиски с червями. Очень часто в магазинах ОРДО можно встретить опасный для здоровья «сыросодержащий» продукт — что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, сплошь покрытое толстым слоем зеленой плесени.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.