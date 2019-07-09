Происшествия

В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами: видео с места происшествия

Во вторник, 9 июля, в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная», напротив парка «Киото», загорелась маршрутка. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео ЧП.

По предварительной информации, жертв и травмированных нет. Причины возникшего пожара в общественном транспорте, который перевозит людей, пока неизвестны.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о старых и небезопасных маршрутках, в которых приходится ездить украинцам. Машины бывают настолько изношены, что во время дождя на головы пассажиров льется вода. Иногда вода заливает сидения так, что людям приходится ехать стоя.

Напомним, в сети появилось видео инцидента в районе киевской станции метро «Героев Днепра», где неизвестные подожгли несколько маршрутных такси. Тем самым они протестовали против нарушения прав горожан хамовитыми водителями.

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