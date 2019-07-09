- 21:34 Бывшего «министра здравоохранения» оккупированного Крыма отпустили из СИЗО
- 21:17 Киевские фискалы получили благодарность от Национального олимпийского комитета
- 21:12 В центре Одессы охранник ночного клуба убил мужчину
- 21:08 ФСБ предъявила обвинение пленным украинским морякам в окончательной редакции
- 21:05 В Верховную Раду могут попасть восемь партий, — соцопрос
- 20:47 Красавец мужчина: Сергей Шнуров поразил поклонников сходством со звездой Голливуда
- 20:44 «Динамо» на сборе в Австрии разгромило сборную двух австрийских клубов
- 20:39 В Сумах при загадочных обстоятельствах исчезла молодая девушка
- 20:14 Обожаю свою фигуру: Леся Никитюк показала аппетитные формы в купальнике
- 20:13 В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами: видео с места происшествия
- 20:10 Врачи не смогли спасти: в воинской части под Николаевом произошло смертельное ЧП
- 20:03 Телемост с Россией: ГПУ открыла еще одно дело на владельцев NewsOne
В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами: видео с места происшествия
Во вторник, 9 июля, в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная», напротив парка «Киото», загорелась маршрутка. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный» и публикует видео ЧП.
По предварительной информации, жертв и травмированных нет. Причины возникшего пожара в общественном транспорте, который перевозит людей, пока неизвестны.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о старых и небезопасных маршрутках, в которых приходится ездить украинцам. Машины бывают настолько изношены, что во время дождя на головы пассажиров льется вода. Иногда вода заливает сидения так, что людям приходится ехать стоя.
Напомним, в сети появилось видео инцидента в районе киевской станции метро «Героев Днепра», где неизвестные подожгли несколько маршрутных такси. Тем самым они протестовали против нарушения прав горожан хамовитыми водителями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!