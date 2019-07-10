Политика

У Путина сделали новое заявление о возможном обмене украинских моряков на Вышинского

Руководство России не ведет переговоры по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков и подозреваемого в госизмене руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация с удерживаемыми лицами — эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет», — цитирует Пескова «Интерфакс-Украина».

Песков напомнил, что «были определенные обращения российской стороны, нотная переписка», но «пока большего не происходит».

Как известно, в Киев приехал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.

По словам Венедиктова, письмо ему передала жена Вышинского, с которой у него оказались общие знакомые. В команде Зеленского российский журналист нашел знакомого, который и передал письмо президенту Украины.

Ответ Венедиктов должен получить в течение часа.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, а затем захватили украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», осуществлявшие плановый переход из Одессы в Бердянск. В плен попали 24 члена экипажа, трое из которых получили ранения. Освобождать военнопленных в РФ отказываются, невзирая на четкое определение Международного морского трибунала.



Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обыска в редакции. Ему инкриминируют государственную измену. В процессе расследования Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, однако в Киеве сочли это невозможным. Вышинскому Подольский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля.

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