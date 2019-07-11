Послание Кремлю: Зеленского приглашают выступить с речью в Конгрессе США

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Сопредседатели Украинского конгрессового кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. Об этом говорится в официальном письме конгрессменов, пишет «Укринформ».

«В качестве сопредседателей двухпартийного Украинского конгрессового кокуса мы призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса», — говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что в связи с вызовами, стоящими перед Украиной, Конгресс должен «подать руку дружбы новоизбранному президенту путем приглашения».

«Россия действительно намерена усилить агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских военных и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают подобные вызовы», — говорится в документе.

По мнению конгрессменов, приглашение президента Украины могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях, как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость и др.

«Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса станет мощным символическим посланием Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом», — сказано в письме.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон. В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители украинского президента Владимира Зеленского на этой неделе отправятся в Вашингтон для подготовки его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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