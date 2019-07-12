Кафе, спортзал, детская комната и фонтаны: каким будет Офис президента

Общество и люди

Рискуя своей карьерой, в 70-е годы архитекторы сделали проект музея Ленина на Европейской площади в Киеве так, чтобы его внешний вид перекликался со зданиями, которые стояли на том месте в конце XIX — начале ХХ века. С этого неожиданного сообщения архитектор Иван Юнаков начал презентацию концепции Офиса президента Украины, который планируется разместить в бывшем музее Ленина (ныне международном конгресс-центре «Украинский дом»). Эту концепцию разработал творческий коллектив, членом которого является Юнаков.

«Будет сохранен как внешний вид здания, так и атриум — огромное пустующее пространство внутри»

— Музей большевистского лидера проектировали вдвое дольше, чем строили, — рассказал Иван Юнаков. — Творческая группа института «Киевпроект» приступила к работе в 1976 году, а завершила ее в 1980-м. Уже через два года проект был воплощен. В начале ХХ века на том месте находилась гостиница «Европа» (собственно, поэтому площадь получила название Европейской). Над гостиницей на холме возвели круглое здание (его можно назвать павильоном. — Авт.) для того, чтобы разместить в нем художественное полотно огромных размеров (почти 130 метров длиной) «Голгофа». Вместе оба здания — круглый павильон и гостиница — выглядели, как цилиндр, установленный на прямоугольник. Такой же внешний вид — цилиндр на прямоугольном основании — советские архитекторы придали зданию музея Ленина.

Недавно мне позвонила вдова архитектора Вадима Гречины, одного из ключевых разработчиков проекта музея Ленина. Ирина Анатольевна входила в коллектив, создававший этот проект. В связи с планом организации Офиса президента в Украинском доме Ирина Анатольевна высказала мне беспокойство о том, что внешний вид здания изменят и ее супруг уже не будет считаться автором проекта. Я заверил: опасения беспочвенны. Речь идет не о перестройке Украинского дома, а о том, чтобы приспособить здание под выполнение функций Офиса президента Украины.

Будет сохранен как внешний вид здания, так и атриум — огромное пустующее пространство внутри. Я видел несколько проектов, предусматривающих перекрыть атриум, чтобы увеличить полезную площадь этажей. Но мы решили его оставить, ведь он является произведением архитектуры. Атриум придает интерьеру величественности, при этом визуально не давит на человека. К тому же продолжит выполнять и сугубо утилитарную функцию — днем через него солнечный свет будет попадать на рабочие места сотрудников аппарата президента Украины. Имеющихся в здании окон для этого недостаточно — они слишком маленькие.

Дневной свет проникает в здание через прозрачный свод и витражи

Тут нужно пояснить, что кровля Украинского дома в своей центральной части прозрачная — собрана из относительно небольших полусфер, изготовленных из прозрачного материала, скорее всего пластика. Через него дневной свет освещает внутреннее пространство здания. Свет также попадает в атриум через витражи.

«Владимир Зеленский выбрал кабинет, окна которого выходят на Европейскую площадь»

— Стен между кабинетами сотрудников Офиса президента строить не станут, установят прозрачные перегородки, — продолжает Иван Юнаков. — Это функционально — через них будет проходить свет. К тому же все смогут видеть, чем занимаются служащие.

Единственное, что планируется изменить в атриуме, — закрыть первый этаж стеклом. Дело в том, что на первом этаже мы предусмотрели общественное пространство, куда будут приходить посетители. К ним туда будут спускаться с верхних этажей сотрудники аппарата президента. Там будет людно, поэтому это место станет довольно шумным. В связи с этим понадобится звукоизолирующее стекло.

Для услуг посетителей также предусмотрено кафе. В здании будут спортзал и раздевалка. На первом этаже в центре планируется поставить современную скульптуру.

На месте в центре, где изображено дерево, планируется установить скульптуру, выполненную в стиле современного искусства

— Наверняка по тем или иным делам в Офис президента Украины будут приходить женщины с детьми, — говорит Иван Юнаков. — Мы учли это: мамы получат возможность оставить малышей в игровой комнате под присмотром няни, а самим заняться решением своих дел.

Президент Украины разместится на предпоследнем, четвертом, этаже. Владимир Зеленский лично выбрал кабинет, окна которого выходят на Европейскую площадь. Остальные этажи отданы для сотрудников.

1. Этаж для президента и его ближайшего окружения 2. Сотрудники Офиса президента 3. Коворкинг для посетителей 4. Вестибюль 5. Спортзал 6. Парковка

В подвальной части Украинского дома сейчас находится устаревшее инженерное оборудование систем кондиционирования и вентиляции. Мало того что оно занимает целых четыре тысячи квадратных метров, так еще и потребляет неимоверно много электричества — четыре мегаватта. Поэтому концепцией, представленной Иваном Юнаковым, предусмотрен демонтаж этого оборудования. На освободившихся площадях разместится паркинг на сто автомобилей. Предусмотрены четыре заезда в паркинг: два с Владимирского спуска и еще два с улицы Трехсвятительской.

Современное инженерное оборудование (оно умещается в нескольких металлических шкафах, потребляет в восемь раз меньше электроэнергии, чем нынешнее) будет находиться там же, в подвале. В планах оснащение здания тепловыми насосами. Вопросы энергосбережения продуманы до мелочей — не будет пропадать даже энергия использованной теплой воды. Из раковины эта вода станет поступать на теплообменник — чтобы нагреть новую порцию воды для умывальников.

Слева от здания планируется обустроить еще один паркинг — на 34 автомобиля. С тыльной стороны есть давно не работающие фонтаны. Они являются частью системы кондиционирования — по сути градирней. Работа фонтанов будет возобновлена.

Иван Юнаков: «С тыльной стороны здания вновь заработает фонтан». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Предусмотрены три входа в здание. Они продуманы так, чтобы туда могли заезжать люди на инвалидных колясках и мамы с детскими колясками. По словам Ивана Юнакова, обустройство Офиса президента Украины обойдется примерно в 300 миллионов гривен. Работа займет шесть-восемь месяцев. Он считает, что нынешнее здание Администрации президента Украины на Банковой несовременное, в него трудно попасть посетителям, внутри оно напоминает советский санаторий. Планируется это монументальное строение передать Национальному художественному музею Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем будет заниматься Офис президента и кто может возглавить это учреждение.



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